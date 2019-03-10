【Formula E】布特被罰5秒失冠　莫他拿補上成香港站冠軍

Formula E香港站的正賽在今日（10日）於中環海濱上演，偶有驟雨使今場賽事變數更多。正賽未有受天雨影響，排頭位出戰的雲當並未能笑到最後，布特與洛達拿鬥得十分燦爛，但布特在末段「撞爆」洛達拿的尾輪胎，在爭議聲下率先衝線，最終賽會在頒獎禮舉行過後多時，才宣布追罰布特5秒，由莫他拿奪得冠軍。

在今早進行的第一節練習時，賽道狀況較理想，接近乾地的情況下，由日產E.Dams車隊的路蘭特（Oliver Rowland）造出最快時間。不過，在第二節練習時受驟雨影響，使車手在乾濕地的情況下駕駛。

及後進行的排位賽，一直在微雨下進行，使車手造出的時間普遍慢2至3秒，同時戰車在場上不時出現「甩尾」。尤其是第一組進行排位的車手，因賽道充滿積水，使他們表現欠佳，只有迪加斯（Lucas di Grassi）一人躋身前6位，聯同洛達拿（André Lotterer）﹑「澳門先生」莫他拿（Edoardo Mortara）﹑路蘭特及兩位HWA車手雲當（Stoffel Vandoorne）及柏費特（Gary Paffett），爭逐「超級頭位（Super Pole）」。馬沙只能排第9位出賽。

中環摩天輪下，Formula E舉行香港站雨戰。（余俊亮攝）

▼ Formula E香港站2019圖輯（按圖放大）▼

+ 13 + 12 + 11

「Super Pole」舉行前，突然再灑一場雨，使賽道狀況再度改變。前6位車手將再鬥一圈，決出前6的最後排名。兩位HWA車手盼「包Q」包辦首兩位，但未能如願，柏費特在「Super Pole」時，一號彎犯錯，結果僅以第5位完成排位；他的隊友雲當則以1分11.580秒造出最快圈速，取得他在FE的首個頭位外，亦是他自2016年後，各大賽事的首個頭位起步。

路蘭特曾在練習賽造出最快圈速，正賽尾段退賽。（余俊亮攝）

FE史上第50場賽事，開賽前未有雨，在乾濕地情況下作賽。甫開賽，列次名的路蘭特起步彈出，在直路尾便超越雲當上首位，其後雲當再被布特「爬頭」，跌至第三位。早段便出現有意外，拿斯亞在2號彎轉向不足撞牆，尾隨的兩架馬恆達（Mahindra Racing）戰車，韋蘭及迪岩布斯奧亦收掣不及撞車，一同退賽。三架戰車在彎心的意外，阻止賽事進行，先出動安全車，其後更要出示紅旗，暫停賽事10分鐘，以便移走3架戰車。

雲當的戰車退賽，排頭位卻未能轉化成分數。（余俊亮攝）

賽事在安全車帶領下重開，大部分戰車同時啟動「攻擊模式」，領先的路蘭特戰車在過彎時犯錯，將領先位置拱手相讓予布特，而後上的洛達拿氣勢凌厲，超越布特領先，隨即拉開約1秒的優勢。首次兩名的戰車擴大與第3位雲當的距離至7秒，使洛達拿與布特的爭持更激烈，布特一直緊隨其後，收窄差距至約0.3秒，靜待良機「爬頭」。布特在第18圈的大直路尾，在2號彎嘗試超越洛達拿，但洛達拿立即收復失地，力保領先位置。

布特揚威香港站後，亦登上車手榜首位。（余俊亮攝）

布特一度因與其他車手碰撞接受調查。（張浩維攝）

排頭位出賽的雲當比賽期間不斷被其他車手超越，及後更因故障而退賽，無緣揚威香港站。雲當壞車停在賽道上，使安全車在香港站再度領頭。大部分戰車在安全車離開時，再次啟動「Attack Mode」，再度激活賽事。不過，洛達拿與布特隨即拉開其他對手，洛達拿在1號彎稍有出錯，但布特未能把握。路蘭特成今場第8架故障退賽的戰車，停在賽道上，而安全車再度出動。

小車迷看賽車，機會難得。（張浩維攝）

布特被罰5秒失冠

安全車在最後兩分鐘離開賽道，布特急不及待繼續力追，布特在直路撞中洛達拿的後輪胎，結果洛達拿戰車「爆胎」被其他車手趕過。布特終於在比賽末段殺上首位，成為今季首位車手贏兩個分站，而布特亦登上車手榜首位。

不過，布特最後一場歡喜一場空，賽會在周日晚上10時才公布，追罰該名英國車手5秒，令到他跌落第6，莫他拿由亞軍變得分站冠軍。