【港超聯】傑志作客富力或缺主將　外援泰迪未獲發中國簽證

去屆港超冠軍傑志本周六（16日）將作客廣州燕子崗球場，跟榜首的富力R&F合演前列大戰，惟昨晚傳來不利消息，傑志總領隊伍健昨晚於社交網站透露，「藍鳥」克羅地亞外援泰迪未獲發中國簽證，極有機會缺席賽事，對球隊陣容及實力帶來影響，要求富力及足總盡快解決事件。

傑志大軍今日（13日）如常於賽馬會傑志中心進行操練，惟泰迪未有現身，主教練朱志光指昨晚收到此子未獲發簽證的消息，因擔心剛傷癒的泰迪周六未能上陣，故安排他先於今晚的預備組賽事披甲，提升狀態。對於有註冊且合乎比賽資格的球員，因外在因素導致缺陣，朱志光指事件無論對傑志或其他港超球隊，都存在不公平的情況，「近期傑志有很多傷兵，無論這位球員是正選或後備，缺陣始終有影響，更何況是外援。球隊未能『夫添』作客當然不公平，若傑志失分，亦會影響其他爭標球隊，對他們來說同樣不公平。」

泰迪今夏加盟傑志，至今上陣13場並攻入6球。（資料圖片）

朱志光指自己去年亦曾到訪土耳其，對拒發簽證理由大感不解。（袁志浩攝）

朱志光：延期是最好的解決方法

朱志光指「藍鳥」正等待足總及主隊的回覆及安排，但認為部份處理方法並不可行，「如要將賽事改於香港進行，對曾北上作客的球隊亦不公平。現在要視乎足總如何處理，我相信有機會考慮將賽事延期，這是暫時最好的解決方法。」今次事件再次引起外界討論，港超比賽的主場是否應安放於內地，朱志光稱自己身為教練，只可依照足總決定而行事，但認為就今次帶來的不方便，足總或需再就安排作審慎考慮，他又指現時球隊會於泰迪可上陣的假設下備戰，陣容會依事態發展而再作改變。

傑志今日於石門繼續操練，惟泰迪因出戰今晚的預備組賽事而未有現身。（袁志浩攝）

因曾出入土耳其遭拒簽 伍健質疑富力可解決問題

據了解傑志今次透過富力介紹的旅行社處理簽證，伍健引述旅行社指，因曾效力土耳其球會的泰迪有出入土耳其紀錄，所以未能獲發中國簽證，不過他同時指出，廣州富力後衛杜錫（Dusko Tosic）亦曾於2015至2018年期間效力土耳其比錫達斯，質疑「富力明顯有辦法解決類似問題」。朱志光亦對拒簽理由大感不解，「很多到歐洲的航班都經土耳其，那亦是旅遊熱點，我去年當選最佳教練，禮物便是由土耳其航空贊助足總，我亦到過土耳其，但卻獲發簽證。」

港隊兩位U22成員顏卓彬及安永佳，亦有跟隨傑志一隊操練。（袁志浩攝）

其實今次事件或與近期中國與土耳其的外交問題有關，土耳其日前曾批評中國的新疆政策，指中國的「再教育營」囚禁數以百萬名維吾爾族人，引來中方反擊，稱土方的指責不負責任，更傳出有土耳其商人遭中國拘留。有德國媒體亦曾報導，因防範恐襲，土耳其裔公民，或護照中有土耳其的過境印章，都可能被中國拒發簽證。

港隊兩位U22成員顏卓彬及安永佳，亦有跟隨傑志一隊操練。（袁志浩攝）

楊正光：望於公平公正情況下比賽

至於富力主教練楊正光回應《香港01》查詢時稱，此前未發生過同類事件，自己對背後原因「唔太清楚」，亦指事件涉及內地政策，暫未有方法協助解決問題，「同樣己隊外援申請工作簽證的時間比香港外援長，我們亦沒有辦法，當然希望不會再有同類事情發生，我們亦想於公平公正的情況下比賽。」