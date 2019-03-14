【亞協盃】辛祖帶病上陣當選MVP　克服「十二碼陰霾」奠勝

季中從印尼聯賽回流加盟和富大埔，港籍前鋒辛祖昨晚（13日）於亞協盃附加賽全場助攻助守，更射入最後一輪十二碼助球隊奠勝，當選賽事最有價值球員，又有誰記得他賽前曾患感冒及發燒？

由陣前一日因染上乙型流感而缺席操練，到昨日更因發高燒而需入院檢查，和富大埔前鋒辛祖今日亞協盃附加賽卻成功戰勝病魔，正選上陣踢足120分鐘。

這位港將今仗從原本的中鋒位置，到下半場退後一格輔助哈利攻堅，加時再代替隊長黃威於中場「校砲」，最終協助球隊取勝，賽後更當選最有價值球員，辛祖坦言非常感恩，「我已盡了一切的努力，讓自己趕及今仗披甲，很高興球隊可取得勝利，所有球員、教練及到旺角打氣的球迷，都是我們晉級的原因，我要將榮譽歸於他們。」

亞協盃：辛祖今仗表現活躍，是和富大埔今仗贏波功臣之一。（梁鵬威攝）

亞協盃：和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC，辛祖射入關鍵的奠勝十二碼。（梁鵬威攝）

辛祖：期待再跟傑志交手

前年亞洲盃外圍賽分組賽，港隊作客馬來西亞，辛祖於完場前射失12碼，令港隊痛失足以影響出線的兩分，當時一幕仍深深印於球迷的腦海中。這晚辛祖同樣擔起大埔的出線重任，於互射12碼的第五輪擔任劊子手，但這位射手今次未有令球迷失望，將皮球送入網窩，一吐烏氣，賽後更與主教練李志堅相擁，感激對方信任。

辛祖回想從中場線走出12碼點前的那刻，認為自己十分專注，未有因往事而造成壓力，「足球需要球員無時無刻都用腦，我們很需要集中於眼前的事，所以我沒有想太多。現在有機會射十二碼的話，我仍然會毫不猶豫地去射，很開心今天的這球可助球隊出線。」

大埔晉級後將身處I組，同組對手包括另一港超球隊傑志，意味辛祖將再度倒戈舊主，他笑着說：「我們要為所有事情去準備，不只是為傑志，但對我來說，再次跟傑志交手將會是很好的感覺。」

亞協盃：辛祖帶病上陣踢足120分鐘，全場助攻助守表現突出，MVP當之無愧。（袁志浩攝）

亞協盃：賽後辛祖與總教練李志堅緊緊擁抱。（袁志浩攝）

李志堅祝福同組對手傑志 「任何一隊出線都是好事」

大埔雖於120分鐘內未能解決對手，但全場大部份時間皆佔主導，主教練李志堅認為球隊因擔心遭敵軍攻入作客入球而受牽制，但樂見球員具耐性，慢慢等待進攻良機，「對方踢得很體力化，這不是香港球隊的慣常踢法，加上我們周六仍有聯賽，愈多打一分鐘，愈是負累，不過每位球員即使辛苦仍很落力，射十二碼時見他們走出來亦很有決心。」

李志堅又指，大埔晉級後如何於多條戰線間運用球員、保持心態及狀態才是最大課題，球隊亦會改善防守死球的弱點，但認為球員經歷這次經驗後，將更有信心及清楚自己的責任，對發揮大有幫助。當被問及繼本地盃賽後將再跟「宿敵」傑志於亞協舞台交鋒，李志堅便向對方送上祝福：「大家加油吧！很難得有兩支香港球隊一起出戰同一個亞協分組賽，這對香港是件值得開心的事，大家應互相支持，任何一隊出線亦是好事，不過落場無父子，大埔當然會爭取最好成績。」

亞協盃：黎明SC主帥申勇南賽後表示，球隊來港前刻苦訓練嘗試爭取出線，又指球隊未來若有機會再踏亞協舞台，將變得更強。（袁志浩攝）

黎明SC主帥申勇南賽後出席記者會，回答提問時較賽前更開放，罕有地說得較多，他承認球隊今仗採穩守突擊戰術，遺憾未能取得入球，「球隊於來港前已刻苦地訓練，嘗試爭取出線，最後球隊表現欠佳，是我個人的責任。球隊未來若有機會再踏亞協舞台，將變得更強。」

亞協盃：和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC，相隔9年再晉分組賽。（袁志浩攝）

和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC（按圖放大）