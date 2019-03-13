【亞協盃】大埔互射12碼淘汰黎明　相隔9年再晉分組賽

九年等待，終於成真！ 和富大埔自2010年出戰過亞洲足協盃分組賽後，今年終於再迎來參加亞協盃分組賽的機會，這支地區勁旅上周在亞協外圍賽附加賽首回合，作客0：0賽和朝鮮的黎明SC，今晚（13日）於主場旺角大球場上演的次回合再戰黎明，戰至互射碼階段終以5：3擊敗黎明，殺入亞協盃分組賽。 和富大埔將與另一香港代表傑志、朝鮮球隊4.25及台灣的航源FC，在亞協盃I組爭奪東亞區唯一一個出線席位，而I組首輪賽事，將由大埔及傑志在4月3日於主場交鋒。 攝影：袁志浩、梁鵬威

旺角大球場在開賽前一小時，已出現長長購票人龍，由於列印門票及安檢都需時，球迷花了不少時間才能進場。

儘管和富大埔有主場之利，但早段卻被陣容極為年輕的黎明SC反客為主。穿起紅衫的黎明無論傳球或逼搶都甚具速度，開賽不久，崔鎮南在左路持球落底，但被清出底線，緊接李勳開出角球亦被解圍，主隊7分鐘由伊高沙托利在左路禁區外近邊線搏得罰球，利馬操刀斬入禁區又遭救險，僅2分鐘後，黎明再憑隊長金成民在禁區頂起腳勁射中楣，這支朝鮮球隊稍後又有李勳接應短傳，幾乎跟曾文輝形成一對一，幸大埔後衛及時救險；大埔其後一個長傳，隊長黃威突破越位，但未能以速度爆破、亦無隊友掩至支援下，終決定自行在禁區頂起腳，僅僅柱邊出界。

不少大埔球迷入場打氣。（袁志浩攝）

大埔眾將賽前圍在一起振奮士氣。（袁志浩攝）

逾4千球迷入場 首30分鐘演精彩對攻

首30分鐘，黎明及大埔均踢得極為開放，雙方攻勢都極為「入肉」，令現場4434名觀眾極為投入，到比賽進行約半小時後，大埔終於開始站穩陣腳，攻勢有所增加，辛祖兩次在前線策動攻勢，一次短傳予後上的黃威射地波被沒收，另一次吊傳入禁區，被對手後衛解圍。

31分鐘，黃威把握黎明將角球解圍不遠，在蛾眉月頂控定起腳，被門將托出楣頂；大埔再一次角球攻勢，遠柱的辛祖截得皮球推落底線再射被閂出。40分鐘，大埔一個罰球攻勢，辛祖雖將皮球送入網窩，但遭判越位在先，兩軍半場戰成0：0。

辛祖今戰十分活躍。（袁志浩攝）

55分鐘，大埔右路開出罰球，未料伊高開得貼門，陳肇鈞雖頂中卻批出遠柱。

大埔換邊後控球雖明顯增多，卻未能組織太多有效的埋門；而黎明多次搶斷後由右路進襲均成功拉空傳中，但臨門一腳始終欠質素，進攻亦無甚板斧，加上上半場一輪瘋狂逼搶後體力亦明顯下降，令戰情陷入膠着。

69分鐘，伊高沙托尼策動反擊，持球推至禁區頂再斜傳予左路入楔的辛祖，這位港隊射手欲燙遠柱但無力下被門將接實。71分金鐘大埔作出首個調動，由高大的澳洲中鋒哈利入替梁冠聰，此子調入後不久即有一記頭槌攻門，但又被李楚宋沒收。74分鐘大埔再有一次黃金機會打開紀錄，伊高沙托尼左路開出角球，近柱的艾華度頭槌批遠柱遭護空門。完場前5分鐘，大埔再以鍾偉強入替，「強仔」入替後僅1分鐘即在禁區右側展燙射，但未中目標，兩軍在法定時間戰成0：0，比賽需進入加時階段。

大埔激戰黎明圖輯（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

伊高沙托尼作個人突破。（梁鵬威攝）

120分鐘後互無紀錄 互射十二碼決勝

加時上半場，大埔再換走黃威，以基藍馬入替，並改踢3-5-2陣式，讓辛祖回後作串連，鍾偉強及伊高沙托尼在兩側支援哈利，惟兩軍繼續缺乏明顯入球機會，至加時下半場早段，鍾偉強車身射門無力下未中目標。

108分鐘大埔一記長傳，黎明SC球員在左邊畸角位犯手球，利馬操刀罰球未能構成威脅。體力透支的黎明守將連連犯錯，後場一記傳球失誤造就大埔反擊，鍾偉強左路地波傳中，門將李楚宋欲沒收卻讓皮球從腋下漏走，但伊高沙托尼未及加一腳已遭解圍。

大埔此時踢出全場最氣勢最勢的一段時間，惟未能把握連環角球攻勢打開紀錄，伊高沙托尼禁區內抽射又高出，116分鐘，大埔又獲得一次角球機會，惟門前一輪混戰始終無法將皮球送入網窩，120分鐘激戰過後，終要以互射12碼決勝負。

大埔五將全入 黎明一人射失

先射的大埔首輪由伊高沙托尼操刀，此子射龍門右上角入網。黎明的居光明射門被曾文輝撲出；次輪大埔由利馬主射，同樣射龍門右邊得手，黎明派出羅正學射入扳回一球。第三輪，「綠戰士」中堅艾華度同樣射入，黎明的朴冠春射入龍門左下角，大埔至此領先3：2，第四輪哈利射龍門右下角，門將李楚宋雖「捉到路」，但皮球仍順利入網，朴哲英為黎明主射關鍵一球亦中鵠。大埔由辛祖主射關鍵的最後一輪，這位港隊前鋒順利射入，助大埔以5：3擊敗黎明，打入亞協盃I組。

I組首輪賽事在4月3日上演，和富大埔將於旺角場跟傑志交手。

亞協盃：和富大埔互射十二碼淘汰黎明SC。（梁鵬威攝）

大埔與對手互有攻守。（梁鵬威攝）

辛祖奠勝精彩一刻（按圖放大）