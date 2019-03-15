【歐霸】阿仙奴絕地反擊　奧巴美揚梅開二度　3球淨勝雷恩晉級

阿仙奴在歐霸16強次回合重返酋長球場，有奧巴美揚化身「黑豹」梅開二度，加上美蘭尼爾斯的入球，主場3球擊敗雷恩，以總比數4：3反勝晉級歐霸8強。

阿仙奴在作客雷恩的首回合賽事以1：3不敵對手，在歐洲賽事作客法國的12場不敗紀錄告一段落，今仗不容再失。奧斯爾﹑艾朗藍斯﹑奧巴美揚及拿卡錫迪等進攻球員均列正選，可見主帥艾馬利今仗在主場反勝的決心。

奧巴美揚今仗交出2個入球及1個助攻，成為球隊的晉級功臣。（路透社）

阿仙奴開賽僅5分鐘，便找到機會打破缺口，藍斯在禁區內右路傳中，奧巴美揚在前柱早著先機，搶點撞射得手，先開紀錄。阿仙奴得勢不饒人，10分鐘後再有進帳，共同炮製首個入球的奧巴美揚與藍斯再度配合後左路傳中，後柱的美爾尼爾斯衝頂頭槌入網，將比數拉開至2：0。

美爾尼爾斯頭槌破網，助球隊擴大領先優勢。（路透社）

此時阿仙奴已佔有作客入球優勢，形勢不利的雷恩在下半場奮力反撲，製造不少攻勢威脅阿仙奴後防，惟未能追近之餘再度失守。72分鐘，奧巴美揚接應哥拉辛拿斯左路地波傳中，門前撞射入網，將領先優勢擴大至3球。阿仙奴保持這比數至完場，並以總比數4：3反勝雷恩，躋身歐霸盃的最後8強。

奧巴美揚入球後，化身「黑豹」，慶祝梅開二度。（路透社）

變身「黑豹」的奧巴美揚，與一眾隊友慶祝。（路透社）

奧巴美揚今仗交出兩個入球及1個助攻，助球隊以3球淨勝對手，是球隊晉級的一大功臣。奧巴美揚在攻入今場第2球後，拿出電影「黑豹」的面具，與一眾隊友慶祝。該名加蓬前鋒已不是首次以面具慶祝入球，早在他效力多蒙特的時候，亦曾以蜘蛛俠及蝙蝠俠的面具慶祝。

奧巴美揚以面具慶祝並非新奇事，他曾在效力多蒙特期間以蜘蛛俠及蝙蝠俠的形象示人。（Getty Images）