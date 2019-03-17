【亞少田徑賽】學界失利後發奮　馮俊瑋400米欄摘銀揚威

港隊再傳好消息！繼韋祺於女子1500米決賽贏得金牌後，男子400米欄決賽亦有香港隊代表馮俊瑋（Henry）跑出自己個人最佳時間（PB）55.26秒，以0.02秒之微力壓卡塔爾選手Al-Abdulla Fahad Mohd E B第二名衝線，為港隊再增添一面銀牌。

排第5線出賽的馮俊瑋，跑過200米彎道後一直穩守次名位置。跨過10個欄後，第4線的Al-Abdulla Fahad Mohd E B發力，大幅度收窄與馮俊瑋的差距，馮俊瑋更於壓線時仆倒。衝線後馮俊瑋抱頭懊惱，一度以為自己跌至第三名，及至官方成績出現在計分版上時，才知自己以0.02秒之差守住第二名。至於新加坡選手Louis Marc Brian以55.09秒摘金。

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衝線後馮俊瑋抱頭懊惱，一度以為自己失去第二名。（盧翊銘攝）

驚險奪銀的馮俊瑋賽後表示「仆倒壓線」為自己計上心頭的戰術，「跑至最後階段，有見身邊對手與自己差距愈來愈近，唯有試一試向前仆倒壓線，且看自己可不可以壓贏對手。」就結果而言，Henry可謂「仆出銀牌」，但他亦表明今日的成績為整個月努力訓練的成果，「之前學界失金，令我一直耿耿於懷，希望更努力訓練迎戰亞少。除了星期一、三、五的恆常訓練外，這個月會再回校加操，這面銀牌並不是來到這裏『仆一仆』就能奪得。」眼見尾段馮俊瑋還有力氣加速衝線，足證他這個月來的訓練成果。

港隊男子400米欄代表—（左起）樊家杰、馮俊瑋、常紹禧。（盧翊銘攝）

首次代表香港便踏上亞洲賽的頒獎台，馮俊瑋感到作為東道主之利，「今屆亞少在香港舉辦，故很多親友能夠到場支持我，令我更加興奮。」雖然能夠勇奪銀牌，但Henry未有自滿，「今日自己發揮絕對有改善空間，會再與個人教練去商討如何改善自己的表現。」