【亞少田徑賽】與港青紀錄只差1厘米　黎恩熙：今月突破1.8米！

港隊女子跳高新希望黎恩熙繼上星期稱霸學界D1田徑賽後，再於今日（17日）舉行的第三屆亞洲少年田徑錦標賽為港隊奪得一面銀牌。黎恩熙突破自己的個人最佳成績，跳出1.79米，與香港青年紀錄僅差1厘米。

於學界D1田徑賽跳出1.74米封后的黎恩熙，一星期後表現再度提升，僅以兩次試跳便越過1.79米的高度，其後中國選手陸佳雯連續跳過1.81米及1.83米，當中1.83米更打破賽事紀錄。黎恩熙便選擇直接挑戰1.83米，可惜三次試跳皆未能成功，最終以1.79米的高度奪得一面銀牌。中華台北的張嘉妤以1.69米摘銅。

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黎恩熙突破自己的個人最佳成績，跳出1.79米。（盧翊銘攝）

黎恩熙披上香港區旗踏上亞少頒獎台。（盧翊銘攝）

賽後黎恩熙表示今場因緊張所致，未能打破香港青年紀錄，「今日狀態比學界時好，今次比賽個人目標在於打破自己的PB及奪得獎牌，最終兩個目標都能達成。」這名就讀德望學校的中五生表示自己有信心成為港青紀錄保持者，「在訓練時都曾經幾次跳過1.8米，有信心在月底舉行的新加坡田徑錦標賽打破這個紀錄。」

除了打破香港青年紀錄外，黎恩熙更放眼未來，「長遠目標是打破香港紀錄（1.88米），希望自己能夠在三四年內挑戰成功。」

黎恩熙的長遠目標是打破香港紀錄（1.88米）。（盧翊銘攝）

黎恩熙三次試跳皆未能突破1.83米，最終失落金牌。（盧翊銘攝）