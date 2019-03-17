【亞少田徑賽】女子異程接力隊破香港紀錄　港隊平首屆獎牌紀錄

第三屆亞洲少年田徑錦標賽今日（17日）於將軍澳運動場圓滿結束，港隊憑著韋祺（女子1500米金牌）、馮俊瑋（男子400米欄銀牌）及黎恩熙（女子跳高銀牌），共取1金2銀，與首屆亞少港隊成績相同。至於全日壓軸項目—異程接力賽，香港女子接力隊僅得第4，未能再為港隊增添獎牌，但卻以2分15.03秒的時間刷新香港紀錄。

異程接力為一項只會出現在青年賽事的項目，這項全程長達1000米的接力賽需要每個國家派出4名運動員，分別負責100米、200米、300米及400米。香港女子異程接力隊由馮安翹（100米）、梁詠曦（200米）、馬穎雯（300米）及何鍵靈（400米）所組成，並於早上舉行的初賽以總成績第4名晉身決賽。

決賽排第四線的港隊跑畢頭三棒後，一直守在第四名。最後一棒的何鍵靈雖然奮力追趕，但最終仍難追過排第三名哈薩克，以不足2秒之差得第四。衝線後何鍵靈面露不滿，需要其他隊友安慰，金銀牌則由中國及印度奪得。

香港女子異程接力隊：（左起）馮安翹、梁詠曦、何鍵靈、馬穎雯。（盧翊銘攝）

決賽衝線後何鍵靈相當不滿自己表現，其他隊友見狀立即上前安慰。（盧翊銘攝）

▼亞少田徑賽第3日圖輯（按圖放大）▼

+ 11 + 10 + 9

賽後何鍵靈解釋不滿原因，「有見早上初賽時場內氣氛非常好，故此過度用力，導致決賽時氣力透支，感到自己拖累了對友。」至於負責第二棒的梁詠曦則滿意隊友表現，表示非常欣賞何鍵靈，「由於異程接力每棒途程愈來愈長，故負責第三、第四棒的隊友非常重要。今場我們表現非常理想，畢竟賽前我們這支接力隊只練過一次。」今屆女子接力隊將舊紀錄（2分16.17秒）推前超過1秒。

為港隊跑第二棒的梁詠曦滿意隊友表現。（盧翊銘攝）

同日上演的男子3000米決賽，現時就讀聖瑪加利英文中小學的道秋童（Wiliam）則打破自己的PB，跑出9分22.31秒以第12名衝線。Wiliam表示今次參加亞少田徑賽的經驗令人大開眼界，「一眾亞洲跑手都非常出色，令我明白到日後訓練需要更加努力，才可以追趕他們的步伐。」

港隊由道秋童（139號）及馮柏謙（143號）出戰男子3000米。（盧翊銘攝）

至於女子標槍代表崔家欣擲出39.57米，遠超上星期於學界D1田徑賽所造出的成績（36.24米）。然而，她卻對於未能於賽事中打破自己的PB感到不快，「賽前希望自己能在亞少擲出超過40米，但最後也只差一點點，但至少讓我和教練能夠觀摩到其他國家選手的技術，希望日後再作改進。」看來一眾港隊小將戰畢亞少後，無論有沒有獎牌落袋，均有所得著。

崔家欣未能在亞少突破40米關口，賽後大呼可惜。（盧翊銘攝）

香港代表隊成員賽後一起合照。（徐焌然攝）

今屆港隊以1金2銀的成績完成賽事，追平首屆賽事的成績。亞少田徑賽或許只是一班香港小將的起步點，期望將來能夠在世界更大的田徑舞台上看見他們。

女子1500米金牌得主— —韋祺。（盧翊銘攝）

男子400米欄銀牌得主— —馮俊瑋（左）。（盧翊銘攝）