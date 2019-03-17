【港足・亞錦賽】U22決選盡攬外流兵　兩「千禧後」球員成焦點

U23亞洲足球錦標賽外圍賽將於3月22至26日於蒙古烏蘭巴托舉行，由青年隊主教練安頓（Carlos Anton）領軍的香港U22以出線為目標，足總於今日（17日）晚上港超第14輪賽事完結後公布23人決選名單。

初選名單內6位外流或於海外升學的球員，最終悉數入選，包括在中甲梅州客家落班的徐宏傑、效力西乙B球隊胡米利亞的杜國榆、葡甲科瓦彼達迪中場茹子楠、以及在美國留學的安永佳、顏卓彬及周緣德。

至於理文、夢想FC、冠忠南區及傑志便成為這支「港青」的大戶，各有3名球員入選，當中不乏在港超有穩定出場機會的林衍廷及余煒廉等。而陣中亦有兩位年紀較輕的「千禧後」，分別是18歲的孫銘謙及2002年出生的傑志小將陳晉一。夢想FC守門員謝家榮因傷落選，晉峰門將林駿杰則成為名單上唯一港甲球員。

一眾外流兵日前已歸隊，明日港足將出發前往蒙古備戰（資料圖片／余俊亮攝）

陳晉一剛於2月為傑志出戰亞冠盃外圍賽，僅得16歲的他今次入選U22最終名單，令人意外。（資料圖片）

最後一戰硬撼朝鮮

這支「港青」將於明日（18日）進行在本港的最後一課操練，便啟程前往蒙古烏蘭巴托。港隊列入於G組，先在22日迎戰新加坡，然後在24日硬撼東道主蒙古，再於26日火拚朝鮮。首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。

周緣德於大軍名單榜上有名。（資料圖片／余俊亮攝）