【港足・亞錦賽】外流兵歸隊　杜國榆談西班牙體驗：學到專業精神

距離U23亞洲足球錦標賽外圍賽開戰尚有一星期，香港U22代表隊今日（14日）繼續在將軍澳足球訓練中心備戰，儘管仍未能全員齊集，但絕大部份海外落班的球員均已歸隊。 在西乙B球隊胡米利亞落班的杜國榆，就分享自己在西班牙兩個月以來的經歷。 攝影：余俊亮

亞洲足協U23錦標賽外圍賽上演在即，香港隊抽入G組，與小組東道主蒙古、新加坡及朝鮮同組，比賽將於3月22至28日在蒙古烏蘭巴托舉行，小組首名及4支次名球隊可出戰2020年在泰國舉行的決賽周，屆時不止可爭奪冠軍，更可爭取2020東京奧運資格。

U22港隊陣容中有不少球員均在海外落班，杜國榆（左）目前在西乙B的胡米利亞效力，茹子楠（右）則來自葡甲的科瓦彼達迪。（余俊亮攝）

U22港隊主帥安頓今日花約45分鐘講解戰術走位，讓眾將熟習其理念及陣式。（余俊亮攝）

由於今個國際賽期在下周一（18日）才開始，中、港兩地周末尚有聯賽，在港超落班的球員大多要隨球會操練及作賽，因而未能參加訓練或只參加部份訓練；而在中甲梅州客家落班的徐宏傑，亦要完成周日主場對新彊天山雪豹的聯賽後才會歸隊。

回歸的球員包括曾出戰亞運會及省港盃的杜國榆（Remi）、安永佳，在美國留學的顏卓彬，還有曾在德國落班的周緣德（Oliver）。U22港隊主帥安頓在今日訓練的首45分鐘，主要講解戰術理念及走位，其後再作演練，及小範圍分隊賽。

在美國留學的顏卓彬亦已歸隊，在操練中表現落力，希望爭取一個決選席位。（余俊亮攝）

杜國榆坦言，西班牙足球節奏快，但令他感受最深的，是當地球員的專業精神。（余俊亮攝）

杜國榆：西班牙足球節奏快 球員更專業

港隊中場杜國榆1月初往西乙B球隊胡米利亞落班，至今已2個月，上周他曾進入西乙B聯賽對馬拉加B隊的18人名單，惟最後未有上陣，他透露自己大部份時間會跟球會一隊訓練，「比賽時，入到18人名單就跟一隊，否則就跟預備組踢，預備組是在第四級聯賽。」

他指出，在西班牙及美國受訓，感受完全不同，「西班牙節奏快好多，而且每個球員的基本功都很好、也很專業，會推動自己做得更好。以前練波，有九成時間會十分集中，但在西班牙，任何時間都要很集中。」

一眾海外落班的港將回歸後，都十分投入操練。（余俊亮攝）

Remi又說，去到西班牙才發現自己的一些缺點，尤其飲食方面要改善，「球會希望我們吃得較健康，因為中國菜比較多油，有些中國球員有私人廚師，也會造菜給我吃，主要是西班牙菜如沙律、意粉和海鮮。」

杜國榆認為，來自西班牙的U22主帥安頓，跟胡米利亞教練團的風格很相似，「都很重視戰術水平，兩年前的U23亞錦賽外圍賽曾隨他到朝鮮比賽，知道他要求很高。兩年前我們只取得第二名，未能出線，今次希望踢好一點，幫港隊出線。」Remi跟陣中隊友大多合作已久，他希望如安頓所言，合作爭取出線：「教練也說，不可能一個人就獲勝，要有團隊精神去為香港人贏，若每個人都做到自己本份，就會做到團隊的目標。」

曾短暫在德國落班的周緣德仍是大學「新鮮人」，但已決心成為職業足球員。（余俊亮攝）

周緣德力爭入決選 考慮回港落班

20歲小將周緣德目前在美國Coastal Carolina University就讀，亦代表該校足球隊在NCAA Division 1作賽，他在德國出生、香港成長，在6歲前又移居台灣，持有德國及香港護照的他兩年前為香港U20上陣，去年因傷而錯過亞運會，今次終能健康回港爭取再代表香港，「十分高興，遠道回來，希望能進入決選名單。」

港足小將周緣德身型高大，司職中堅。（余俊亮攝）

司職中堅的Oliver早前曾在德國短暫落班，效力第四級聯賽的地區球隊，「當時我想到德國成為職業球員，我懂德語，在德國我們也有住處，而且德國的足球風格很體力化，我很喜歡。」

不過周緣德說，父母期望他能同時兼顧學業，「美國是最好的選擇，可以支持我踢到較高的水平，同時讀書。比起在德國踢波，我更想做到父母的期望。」Oliver也曾在台灣落班，他坦言樂於在台灣成長，但希望踢更高水平足球，「未來無論去哪裏也好，我只想成為職業球員，未來也會考慮回港落班。」

安永佳是衛冕賀歲盃的功臣之一，他在周一歸隊操練。（余俊亮攝）

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