【港足】U22輾轉抵蒙古遇-7度低溫　女足公布對台灣決選名單

香港足球代表隊在今個國際賽期分途出擊，男子U22大軍赴蒙古出戰U23亞洲足球錦標賽外圍賽，女子隊則在主場的國際友誼賽對中華台北。 香港U22經過一輪波折，今日終於抵達蒙古首都烏蘭巴托，一眾港隊小將的首個挑戰，就是低至零下17度的嚴寒天氣。

U23亞洲錦標賽外圍賽周五（22日）開戰，香港U22抽入G組，與小組東道主蒙古、新加坡及朝鮮，爭奪出線到明年決賽周的資格。

「小港腳」原定昨午出發到烏蘭巴托，未料航班因天氣而取消，班機本來延至今早啟航，但航班又再延期至下午，港隊遂決定早上先在將軍澳足球訓練中心操練一課，到下午前往機場，最終成功出發，並在晚上抵達烏蘭巴托。

香港U22出發到蒙古參加U23亞洲錦標賽外圍賽前夕，航班改了又改，今早大軍趁航班延期到將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，作出發前最後一操。（香港足總提供）

位於內陸的蒙古雖已踏入春天，但氣溫依然比香港低得多，即使未如嚴冬時氣溫低至零下40度，今日港隊到達烏蘭巴托時，氣溫亦只有攝氏零下7度，明日（20日）最低氣溫更只有零下17度。

港隊的操練及比賽皆於日間進行，但天氣仍然寒冷，根據天氣預報，港隊首個賽日在下午1時對新加坡，屆時氣溫大約只有零下3度，對於在陣主要在香港作賽的球員而言，考驗不小，大軍一離開機艙已紛紛穿起羽絨大衣保暖。

鄭展龍擁有不少到寒冷地區作賽的經驗，他認為最重要是做足熱身。（香港足總提供）

香港U22中場鄭展龍無論在代表隊或傑志，都曾隨軍到寒冷地方作賽，他坦言一落機已感受到天氣與香港非常不同，「首先練波和比賽前的熱身都很重要，否則肌肉未及變暖的話就很容易受傷。」他又認為，雖然行程改了又改，但感覺還好，「因為沒有時差。」

香港女子足球代表隊於將主場友賽中華台北，賽事將於3月24日在將軍澳運動場上演，門票劃一30元。（資料圖片）

香港女足在3月24日亦會在將軍澳運動場，主場迎戰中華台北女足，以準備稍後的奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈，並在今日公布決選名單，應屆女子甲組聯賽冠軍愉園成為大戶，共有8人入選，分列亞運及季軍的公民及傑志，亦分別有7人及4人入選，女足將於明晚（20日）在將軍澳足球訓練中心作決選後首課操練。