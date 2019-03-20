【杜敬謙逝世】女友首度開腔回應　「承認他的離世是無比痛楚」

杜敬謙2017年在台北世大運完結後跟我說：「還是想要一個長遠關係，所以我決定回來。」 那時候我笑着一切誘因是陪襯，愛情才是大男孩成為香港人的決心。

轉眼兩年來來回回，二人由異地戀變成朝夕相見；然而昨日過後，經歷4年感情的他們要再次分隔異地。

「要堅強很難，因為要承認他的離世，是帶着無比痛楚」，今次穿越宇宙空間的遙距愛情，杜敬謙女友鄺嘉儀（Kelly）表示將會努力變成Kenneth般堅強去面對所有痛楚。

杜敬謙於今年一月才與女友鄺嘉儀（Kelly）都澳州旅行。（網上圖片）

會兼任司儀的Kelly曾多次現場主持游泳賽事或晚宴，每每與Kenneth同場的時候，我們總愛為他們留影「閃照」。兩年前訪問間我才知道，原來2015年的Kenneth剛好來香港參加短池世界盃，其後更開口相約Kelly會面。「我是香港出世，只是小時候去了澳州，有想過回港發展的可能但一直沒有計劃，直到我遇上女朋友Kelly」，重聽着那天錄音的我，邊聽，心一直揪着。

女友Kelly在Instagram以短短留言感謝各界支持。（網上截圖）

「感謝大家的支持，我終於有勇氣面對所有留言，保持堅強很難，因為要承認他離世的事實，是帶着無比痛楚......但我會努力嘗試，嘗試像他一如以往的堅強、也是他期望我成為的模樣」Kelly今日終在社交媒體上的一則帖文留言回覆感謝各界支持。

失去了社會上的年輕作為，我們婉惜、哀悼；但至愛離世，短短的「心如刀割」究竟能解釋心裏所有的痛？