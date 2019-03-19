【杜敬謙逝世】澳洲泳手麥紐臣催淚悼文：「小夥伴，願你安息」

杜敬謙英年早逝，香港游泳界和體壇深感哀痛，Kenneth 2017年正式轉籍香港前，長年代表澳洲隊南征北討，當地泳壇和泳手同感悲傷。 三度贏得世錦賽金牌的澳洲泳手麥紐臣（James Magnussen），在泳池跟杜敬謙「由細鬥到大」，他在Instagram撰文悼念對方，配上一張兩人在泳池內從後拍攝的照片，一句：「小夥伴，願你安息。你不會被遺忘」（RIP little guy, you won't be forgotten.），已教人掉盡眼淚。

麥紐臣：其中一位最強悍對手

頂級游泳選手大多身型高大，麥紐臣身高1.98米，杜敬謙只得1.7米。身型龐大差距，並未影響兩人的對戰，麥紐臣甚至認為杜敬謙是他其中一位最強悍對手。

「聽到我的對手、更重要是我的好友杜敬謙逝世的消息，非常震驚。」麥紐臣憶述：「我們自16歲開始一起比賽對陣，或組成隊伍合作，他永遠是我身邊其中一名最強悍對手。」

世錦賽三金得主麥紐臣認為，「如果身體條件相同，杜敬謙是世上最佳泳手」，從他在IG發放的照片可見，兩人身型相差一大截。（麥紐臣Instagram）

合力贏得世錦賽銀牌

兩人同在澳洲游泳隊多年，杜敬謙唯一一面世錦賽長池銀牌，便是兩人合力取得。2013年在巴塞隆拿舉行的世界游泳錦標賽4x100米混合泳接力，杜敬謙是初賽落場4名泳手之一，當時麥紐臣未有上陣，到決賽杜敬謙無份落場，專項自由泳的麥紐臣游最後一棒，以3分31.64秒第二位衝線，僅以0.13秒之差不敵法國隊。

麥紐臣曾在奧運贏得1銀2銅，世界錦標賽三度站上頒獎台最高位置，即使杜敬謙亦曾贏得世錦賽銀牌，兩個年齡相彷的泳手成就似乎有一小段差距，這個1.98米高的泳手卻認為，與他身高相差28cm的杜敬謙，才是全球最強：

「曾經有一段很長的時間，我深信如果以相同身體條件下而言，他是世上最佳泳手。」（I firmly believe that for a long period he was pound for pound, the best swimmer in the world.）

除2013年世錦賽外，2014年英聯邦運動會4x100米自由泳接力金牌和4x100米混合泳接力銀牌，也是以杜敬謙出戰初賽、麥紐臣決賽上陣的方式贏得。

澳洲泳手麥紐臣認為，杜敬謙是他最強對手之一。（Getty Images）

麥紐臣在Instagram訴說與杜敬謙比賽的經歷。（麥紐臣Instagram）

澳洲國家隊教練：他深受愛戴

Kenneth在澳洲長大和代表當地出賽多年，《澳洲人報》（The Australian）引述澳洲游泳國家隊教練華克倫（Jacco Verhaeren），讚揚他是傑出而多才多藝的運動員，「Kenny離世令我們很震驚和哀傷，他是一位深受愛戴的隊員，充滿鬥志和決心，性格極佳，所有隊友、教練和職員也會懷念他，祝願他的家人和親友在這個艱難時刻得到力量。」

國際泳聯（FINA）亦撰文哀悼英年早逝的杜敬謙。（國際泳聯網頁）

國際泳聯：年輕人榜樣

國際泳聯（FINA）亦在網站發文悼念英年早逝的杜敬謙，憶述他2010新加坡青年奧運贏得6面獎牌、2012贏得世界盃男子總冠軍、同年三度在世錦賽贏得獎牌和2013年世錦賽4X100混合泳接力銀牌的威水史，並讚揚他的年輕人的榜樣。

「杜敬謙擁有多項游泳紀錄，他是香港年輕人的目標和典範。在這個哀傷時刻，FINA為杜敬謙的親友和整個香港泳壇送上最深切的慰問。」

Swimming NSW在Twitter發文悼念杜敬謙。（Swimming NSW Twitter）

Swimming NSW：泳池外的真正紳士

杜敬謙回流香港前，隨Swimming New South Wales泳會訓練，他們在悼文中稱，眾人會記住Kenneth的優秀戰績之餘，同時會銘記這位游泳池外的真正紳士，「獲取好成績永遠是Kenneth最關注的事情，但他同時一直確保泳隊得到足夠支援。他深受所有隊友愛戴，工作態度一流，為身邊跟他一起訓練的每一個人帶來動力。」

杜敬謙逝世：2010年出戰澳洲短池游泳錦標賽。（Getty Images）

曾打破科比混合泳紀錄 世錦賽摘銀

杜敬謙1992年在香港出生，2歲隨家人移居澳洲。他是澳洲泳隊在2013年世界游泳錦標賽4x100米混合泳接力贏得銀牌的成員之一。

2009年他以16歲之齡打破傳奇泳手科比塵封10年之久的澳洲200米個人混合泳紀錄，一鳴驚人，之後更在2010年青年奧運會贏得6面獎牌。2012年的短池游泳世錦賽，他不單在兩個接力項目取得銀牌，在100米個人混合泳項目由初賽、準決賽到決賽越游越快，最後以51.38第二名衝線，僅以0.17秒不敵美國傳奇泳手洛捷迪（Ryan Lochte）。

2017年正式入籍香港，為港隊創下15項個人紀錄及1項接力紀錄。他轉籍前多年來代表澳洲，至今仍保持當地100及200米個人混合泳短池紀錄。

那些年，代表澳洲的杜敬謙