【杜敬謙逝世】澳洲泳手麥紐臣催淚悼文：「小夥伴，願你安息」

杜敬謙英年早逝,香港游泳界和體壇深感哀痛,Kenneth 2017年正式轉籍香港前,長年代表澳洲隊南征北討,當地泳壇和泳手同感悲傷。 三度贏得世錦賽金牌的澳洲泳手麥紐臣(James Magnussen),在泳池跟杜敬謙「由細鬥到大」,他在Instagram撰文悼念對方,配上一張兩人在泳池內從後拍攝的照片,一句:「小夥伴,願你安息。你不會被遺忘」(RIP little guy, you won't be forgotten.),已教人掉盡眼淚。

麥紐臣:其中一位最強悍對手

頂級游泳選手大多身型高大,麥紐臣身高1.98米,杜敬謙只得1.7米。身型龐大差距,並未影響兩人的對戰,麥紐臣甚至認為杜敬謙是他其中一位最強悍對手。

「聽到我的對手、更重要是我的好友杜敬謙逝世的消息,非常震驚。」麥紐臣憶述:「我們自16歲開始一起比賽對陣,或組成隊伍合作,他永遠是我身邊其中一名最強悍對手。」

世錦賽三金得主麥紐臣認為,「如果身體條件相同,杜敬謙是世上最佳泳手」,從他在IG發放的照片可見,兩人身型相差一大截。(麥紐臣Instagram)

合力贏得世錦賽銀牌

兩人同在澳洲游泳隊多年,杜敬謙唯一一面世錦賽長池銀牌,便是兩人合力取得。2013年在巴塞隆拿舉行的世界游泳錦標賽4x100米混合泳接力,杜敬謙是初賽落場4名泳手之一,當時麥紐臣未有上陣,到決賽杜敬謙無份落場,專項自由泳的麥紐臣游最後一棒,以3分31.64秒第二位衝線,僅以0.13秒之差不敵法國隊。

麥紐臣曾在奧運贏得1銀2銅,世界錦標賽三度站上頒獎台最高位置,即使杜敬謙亦曾贏得世錦賽銀牌,兩個年齡相彷的泳手成就似乎有一小段差距,這個1.98米高的泳手卻認為,與他身高相差28cm的杜敬謙,才是全球最強:

「曾經有一段很長的時間,我深信如果以相同身體條件下而言,他是世上最佳泳手。」(I firmly believe that for a long period he was pound for pound, the best swimmer in the world.)

除2013年世錦賽外,2014年英聯邦運動會4x100米自由泳接力金牌和4x100米混合泳接力銀牌,也是以杜敬謙出戰初賽、麥紐臣決賽上陣的方式贏得。

澳洲泳手麥紐臣認為,杜敬謙是他最強對手之一。(Getty Images)

麥紐臣在Instagram訴說與杜敬謙比賽的經歷。(麥紐臣Instagram)

澳洲國家隊教練:他深受愛戴

Kenneth在澳洲長大和代表當地出賽多年,《澳洲人報》(The Australian)引述澳洲游泳國家隊教練華克倫(Jacco Verhaeren),讚揚他是傑出而多才多藝的運動員,「Kenny離世令我們很震驚和哀傷,他是一位深受愛戴的隊員,充滿鬥志和決心,性格極佳,所有隊友、教練和職員也會懷念他,祝願他的家人和親友在這個艱難時刻得到力量。」

國際泳聯(FINA)亦撰文哀悼英年早逝的杜敬謙。(國際泳聯網頁)

國際泳聯:年輕人榜樣

國際泳聯(FINA)亦在網站發文悼念英年早逝的杜敬謙,憶述他2010新加坡青年奧運贏得6面獎牌、2012贏得世界盃男子總冠軍、同年三度在世錦賽贏得獎牌和2013年世錦賽4X100混合泳接力銀牌的威水史,並讚揚他的年輕人的榜樣。

「杜敬謙擁有多項游泳紀錄,他是香港年輕人的目標和典範。在這個哀傷時刻,FINA為杜敬謙的親友和整個香港泳壇送上最深切的慰問。」

Swimming NSW在Twitter發文悼念杜敬謙。(Swimming NSW Twitter)

Swimming NSW:泳池外的真正紳士

杜敬謙回流香港前,隨Swimming New South Wales泳會訓練,他們在悼文中稱,眾人會記住Kenneth的優秀戰績之餘,同時會銘記這位游泳池外的真正紳士,「獲取好成績永遠是Kenneth最關注的事情,但他同時一直確保泳隊得到足夠支援。他深受所有隊友愛戴,工作態度一流,為身邊跟他一起訓練的每一個人帶來動力。」

杜敬謙逝世:2010年出戰澳洲短池游泳錦標賽。(Getty Images)

曾打破科比混合泳紀錄 世錦賽摘銀

杜敬謙1992年在香港出生,2歲隨家人移居澳洲。他是澳洲泳隊在2013年世界游泳錦標賽4x100米混合泳接力贏得銀牌的成員之一。

2009年他以16歲之齡打破傳奇泳手科比塵封10年之久的澳洲200米個人混合泳紀錄,一鳴驚人,之後更在2010年青年奧運會贏得6面獎牌。2012年的短池游泳世錦賽,他不單在兩個接力項目取得銀牌,在100米個人混合泳項目由初賽、準決賽到決賽越游越快,最後以51.38第二名衝線,僅以0.17秒不敵美國傳奇泳手洛捷迪(Ryan Lochte)。

2017年正式入籍香港,為港隊創下15項個人紀錄及1項接力紀錄。他轉籍前多年來代表澳洲,至今仍保持當地100及200米個人混合泳短池紀錄。

那些年,代表澳洲的杜敬謙