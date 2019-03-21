【港足．亞錦賽】U22明撼新加坡　主教練：望球員創造美好回憶

距離U23亞洲足球錦標賽外圍賽開戰尚餘一日，香港U22代表隊今日（21日）在蒙古烏蘭巴托MFF足球中心，進行迎戰新加坡前的最後一課練習，主教練安頓及隊長胡晉銘均認為，港隊有力於這仗「出線關鍵戰」中獲勝。

U23亞錦賽外圍賽明日展開，港足U22首仗將迎戰新加坡，敵軍早前曾到日本集訓約兩周，相反港隊大部份球員因應付港超聯賽事，需跟隨球會操練，久久未能悉數歸隊。港足青年軍主教練安頓於賽前記者會上笑言，只能羨慕對方的備戰計劃，但感激球員仍樂意付出。談及賽前最後一課操練，安頓則指以輕鬆為主，讓球員保持良好的作戰感覺。

港足青年軍主教練安頓出席賽前記招，笑言希望如新加坡般，全隊可到外地集訓備戰。（相片來源：香港足球總會提供）

▼港足U22操練備戰新加坡（按圖放大）▼

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操練期間曾下雪 主帥：冀取勝留美好回憶

港隊練習期間當地下起雪來，惟安頓相信球員有力適應，再次強調天氣並非藉口，「球員對下雪感到難以置信，但我相信他們很快便習慣，能在雪中取勝的話，更會是個美麗的回憶！」他亦透露陣中未有球員受傷患困擾，預料明日港隊可「夫添」上陣。

U22操練期間，當地曾下起微雪，惟安頓強調球員不可以天氣作為落敗理由。（相片來源：香港足球總會提供）

跟昔日隊友再踏戰場 胡晉銘任隊長更添使命感

香港飛馬中場胡晉銘早前獲任命成為U22隊長，他於4年前U19亞錦賽（亞青盃）便首度穿起港隊青年軍的隊長臂章，眨眼間4年過去，卻又跟同一班隊友並肩作戰，令他使命感大增，「眼看隊中全是熟悉的面孔，大家多年間都繼續堅持踢足球，其實很開心。」

胡晉銘（左二）明日將穿起隊長臂章，與4年前的一班亞青盃隊友再踏戰場。（相片來源：香港足球總會提供）

身高料成弱點 需加強防守及控球致勝

不過胡晉銘亦承認，球隊準備不及新加坡，但有信心球員可克服天氣等問題；加上港隊同組有強敵朝鮮，若要爭取晉級，或需以最佳小組次名為目標，因此是役硬撼同級對手相當關鍵，「教練團播放過新加坡的比賽片段，知道大家實力差距不遠，可是3年前踢友賽曾大敗，這場更是出線生死戰，種種因素之下，我們絕不會看低對手。」

「阿銘」又稱港隊若要旗開得勝，需先做好防守，「我們的平均身材不算高大，加上天氣影響，球隊不可太易失掉控球權，所以防守及控球將會是兩大取勝的關鍵因素。」港隊明日下午一時將惡鬥新加坡，休息一日後再對蒙古，並於26日跟朝鮮交手，爭奪明年於泰國舉行的決賽周入場券。