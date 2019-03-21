【歐聯】八強戰作客波飛巴塞坐地起價　曼聯收同價補貼球迷

歐聯八強巴塞隆拿大戰曼聯尚未開賽，球場外已悄然掀起另一場戰幔。 可容納近10萬人的魯營球場，只分配4610張門票予客軍曼聯的球迷，而且這批標準座波飛售價竟高達102英鎊（約1054港元）一張。 之前紅魔鬼已多次「中招」，今次他們決定還擊：作客奧脫福的巴塞球迷，每位承惠102英鎊！

曼聯加價還擊 補貼球迷客場票價

即使巴塞大幅加價，也未能減低客隊球迷入場支持愛隊的意欲，4610張4月16日作客魯營球場的門票，早已搶購一空。

然而曼聯認為，過往只有決賽門票曾達到這個高昂票價，價格實在高得不合理，於是唯有將售予巴塞球迷的4月10日奧脫福主場門票價格，也增至每張102英鎊，跟對方看齊。並利用多出來的收入，補貼隨隊作客的球迷，令到西班牙觀戰的門票價格降至75英鎊，省回27英鎊。

魯營可容納近10萬球迷，巴塞只分配4610張作客波飛予曼聯。（Getty Images）

到魯營看美斯表演，當然付出一點「代價」。（Getty Images）

一張歐聯八強波飛合理價格是多少？

翻查4支英超球隊網站，就算以非會員、成人價格，標準位置中收費最高的主看台歐聯八強門票，利物浦是59英鎊，曼聯是65英鎊，曼城70英鎊。即將搬入新球場的熱刺，有多種不同票價，介乎52至98英鎊。

巴塞網站顯示，對曼聯一戰標準門票已售罄，只剩下1180歐元起的VIP門票，未能找出原本價格。以4月27日西甲對皇家蘇斯達售69歐元（約617港元）起為參考，相信巴塞歐聯票價跟一眾英超球隊相去不遠。

曼聯即將在主場奧脫福，上演對巴塞的八強大戰。（Getty Images）

歐聯經常出現的奇招

今次已非曼聯首次遇上歐聯對手坐地起價，今季歐聯分組賽作客華倫西華一戰，以及去年十六強作客西維爾，紅魔均曾向球迷提供類似的票價補貼。曼聯聲言是次與巴塞票價看齊，「目的是要阻止未來的對手對我們的作客球迷提高票價。」

這招不止一眾西甲球隊會用，2017年歐聯分組賽，比利時球隊安德列治向作客的拜仁球迷索價100歐元，即使拜仁提供津貼令票價回落至70歐元，不少拜仁球迷仍決意杯葛，拒絕入場。上季歐聯十六強，利物浦亦投訴對手波圖向作客球迷索取較會員價貴三倍的票價。經過連番事件，相信歐洲足協將跟進。