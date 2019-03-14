【歐聯】美斯貢獻兩入球及兩助攻挫里昂　巴塞連續12季歐聯躋8強

C朗拿度在周二深夜的歐聯次回合賽事，一人之力率祖雲達斯反勝馬體會，殺入歐聯8強。美斯在昨晚（13日）的歐聯中，亦不讓C朗專美，一人交出入球及助攻各二，助球隊大勝里昂，昂然晉級歐聯8強。

巴塞隆拿與里昂在首回合互無紀錄，今仗在魯營球場演次回合賽事。巴塞在上半場已經領先兩球，先有美斯的瀟灑12碼得手，加上古天奴接應蘇亞雷斯單刀橫傳空門射入，帶兩球優勢進入更衣室。雖然里昂在下半場由盧卡斯杜沙特（Lucas Tousart）混戰中追成較接近紀錄，但美斯在78分鐘擺脫兩位里昂球員後，右腳起腳「慢溜尾袋」入網，再度擴大紀錄。其後，美斯再助攻予碧基及奧士文尼迪比利各入一球，錦上添花，在主場5：1大勝里昂，連續12季打入歐聯最後8強。

巴塞大破里昂躋身8強，連續12個球季打入歐聯8強。（路透社）

碧基在比賽末段接應美斯橫傳，近門得手，錦上添花。（路透社）

巴塞的靈魂人物美斯在賽後表示，今仗的失球可以避免，幸好他在末段攻入第3球，鎖定勝局，「老實說，今仗的失球亦可避免，純粹是我們的後防未能清脆解圍，才導致失球。我在射入第3球前，我覺得皮球未必能過白界，幸好再度建功，才可保住勝局。」

美斯指球隊的失球可以避免，幸好球隊隨後再入球，鎖定勝局。（路透社）

美斯今仗個人梅開二度外，亦在比賽末段兩度橫傳予隊友建功，四個入球亦與他有直接關係，而他今仗的表現不讓早前連中三元的C朗專美。

C朗領祖雲達斯在主場反勝馬體會晉級，技驚四座，美斯亦大讚該名「老對手」的表現神奇，「C朗拿度與祖雲達斯在該仗發揮超乎想像，我本以為馬體會在兩球領先下能夠輕鬆晉級，豈料祖雲達斯在C朗的帶領下打出如此精彩的一仗。」

美斯今仗個人交出兩個入球及助攻，助巴塞在主場大勝里昂晉級。（路透社）

C朗以一己之力，個人連中三元，領祖雲達斯殺入8強。（Getty Images）

美斯今仗的入球除了助球隊晉級外，同時亦在他的職業生涯創下另一里程碑。美斯在今季至今在各大賽事貢獻36個入球，亦是他連續11個球季的入球超過35球以上。

美斯今仗梅開二度，今季累積36個入球，連續11個球季單季入球在35球以上。（路透社）

巴塞與祖雲達斯攜手躋身8強後，C朗與美斯或許在歐洲賽場上再度碰頭。美斯表示8強所有對手同樣頑強，並希望以平常心態備戰，「不斷我們在8強與那一支隊伍碰頭，亦並不容易應付，他們均擁有具活力的陣容及對任何對手並無畏懼。我們球隊需要以輕鬆心情備戰，為歐聯的最後階段作好準備。」歐聯8強抽籤將在周五（3月15日）香港時間晚上7時起舉行。

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