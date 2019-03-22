【中國盃】簡拿華路稱難以數天改造球隊　「球員努力比賽果重要」

意大利名帥簡拿華路接任國足主帥一職的首仗，在中國盃迎戰亞洲盃的手下敗將泰國，卻未能旗開得勝，一球不敵對手，連續三年無緣中國盃的決賽。該名兼任恒大的主帥賽後坦言，上任數天難以重新改造一支球隊。

廣州恒大主帥簡拿華路早前接任納比兼任國足教頭，上任不足一周後即迎來他的首場賽事，在中國盃四角賽與泰國爭奪決賽席位。中國隊今次的入選大軍名單，對比亞洲盃有多個變動，其中包括8位恒大球員入選，可見「大簡」希望以熟悉的球員協助中國隊。

恒大主帥簡拿華路兼任國足教頭一職，可惜首仗未能旗開得勝。（視覺中國）

不過，泰國在上半場33分鐘憑效力日職的猜拿迪普禁區內撞射建功，最終國足以0：1不敵泰國。簡拿華路未能在上任首仗旗開得勝，同時國足亦未能繼今年的亞洲盃16強後再破泰國。

今場敗仗使中國隊連續三年無緣躋身中國盃的決賽，今晚將上演烏拉圭對烏茲別克的另一場4強戰，而季軍戰與決賽將在周一（25日）舉行。

效力日職的猜拿迪普一箭定江山，助泰國以一球擊敗中國隊。（視覺中國）

中國隊在落後下踢法更進取，但可惜未能轉化成入球。（視覺中國）

簡華拿路在賽後表示球隊在上半場發揮一般，在落後下才有所改變，加上場地問題亦影響發揮：「我們在上半場的節奏緩慢，亦未能發揮訓練時的戰術。在落後下，使我們要踢得更進取，亦創造了不少機會，可惜未能轉化為入球。球員們及後亦有實踐一些訓練的戰術，在後場慢慢組織，但場地問題使球員控球時要有所調整，所以使賽事的節奏拖慢。雖然今仗落敗，但球員們亦盡了最大努力，這樣比賽果更重要。」

簡拿華路指國足在上半場行軍緩慢，一眾球員亦需適應場地而受影響。（視覺中國）

「大簡」坦言短短上任數天，難以突然改變球隊的風格，並希望長時間與全隊上下合作，攜手改變國足，「我僅上任數日，我並不是一位『魔術師』，老實說難以作出巨大的改變，這個想法亦是過於嚴苛，改變一支球隊並非靠教練一人之力，而是全隊上下一同努力。」