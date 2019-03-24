【港足．U23亞錦外】茹子楠一箭定江山　1：0險勝蒙古全取3分

U23亞洲足球錦標賽外圍賽港隊第二戰面對主隊蒙古，上半場深陷劣勢兼輸十二碼，惟一班球員頂住壓力，保持不失，下半場先後換入鄭展龍和安永佳後搶回主動，終由後者妙傳茹子楠一箭定江山，以1：0小勝全取3分。

香港收起去仗正選的安永佳、孫銘謙及林樂勤，鄭兆均、李藹軒及陳凱柏頂上。

開賽僅一分鐘，門將林駿杰落地接球後遭蒙古鋒將篤甩皮球，球證未有任何表示，惟此子未能把握空門機會，窄角度射中網側。

戰至10分鐘，香港有一次角球機會，惟門前沒有球員能把握，左路有球員後上補中射斜。

現場有香港球迷掛起香港勁揪橫額，為港足打氣。（足總圖片）

香港作客蒙古（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

【港足日與夜．安永佳】始於神奇隊長的足球路 只想為香港創歷史

蒙古攻勢浪接浪 香港隊大難不死

惟此後上半場大部分時間均是主隊蒙古的世界，28分鐘更有領前的黃金球會：蒙古左路傳中，禁區右路的球員控定後再傳中，雖然隊友門前炒高，但球證吹罰胡晉銘拉跌禁區內另一個蒙古球員，判十二碼兼向他出示黃牌。蒙古9號球員Jansyerik Maratkhan操刀主射，他的勁射擦楣不入，香港逃過一劫。

然而蒙古攻勢浪接浪，33分鐘，胡晉銘失去控球權後，遭對手7號球員Ganbayar Ganbold撞牆後單騎直進，只差埋門一腳。43分鐘，又是Ganbayar Ganbold的推進，他在禁區頂放冷箭，被林駿杰一抱入懷。

蒙古佔盡上風下，半場雙方踢成0：0。

茹子楠為港隊於前場鑽營。（足總圖片）

下半場港隊圍攻蒙古

下半場港隊以鄭展龍入替陳凱柏，加強攻力。此子一入場即為港隊前線注入活力，胡晉銘直線妙傳李藹軒，後者再傳予右路入楔的鄭展龍，他窄角度抽勁被蒙古門將Sanchir Anand擋出。

香港踢得積極主動，搶回優勢，獨欠埋門一腳。58分鐘再以安永佳入替李藹軒，冀改善門前把握力。

安永佳落場不久即在前場左路發難，他的傳中沒有隊友接應，想不到Sanchir Anand竟然「痾蛋」，他及時翻身快後上的茹子楠一步接實。然而蒙古守得到兩人一次，守不到第二次。72分鐘，安永佳憑個人技術突破對手包抄傳中，今次茹子楠成功把握機會，及時趕到門前射入，香港領先1：0。

86分鐘，一次角球機會，安永佳窩利抽射中楣彈出。88分鐘林衍廷後備入替一度抽筋的茹子楠。完場前蒙古數次高波送入港隊禁區，險象環生，幸一眾小將努力保住勝果，1：0全取3分。蒙古兩戰均以0：1見負，香港以1勝1和暫得4分，最後一戰3月26日將面對朝鮮。同日較早前朝鮮以1︰1賽和新加坡。

首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。在F組的巴基斯坦退賽之下，整個資格賽最後計算最佳第二名排行時，將不計算對小組最後一名的成績。