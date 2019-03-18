【港足日與夜．孫銘謙2】領悟代表香港的意義　冀回饋多年栽培

還記得今年初的省港盃次回合，賽前記者會上出現了一位新面孔嗎？主教練郭嘉諾沒有按慣例攜同隊長會見傳媒，反而選擇當時陣中最年輕的孫銘謙。 「香港隊未來是靠青訓，期待有更多像他這樣『吃港隊奶大』的青年球員，最終可成為大港腳。」郭嘉諾當時如是說，可見港隊有多重視這位年輕人。 獲港隊悉心栽培，又頓成傳媒焦點，沉默寡言的孫銘謙，心底對「香港隊」又有甚麼想法？

「孫銘」加入港足梯隊的時間不長，只有6年，卻已佔了他人生的三分之一。2013年在港舉行的U14亞錦賽外圍賽，12歲的「孫銘」於旺角大球場上演了其港隊生涯的首場大賽處子戰，他笑言港隊在那屆賽事，遭朝鮮及日本兩支強隊「屠殺」，惟大敗後他未有失落，只因自己還未對「香港隊」三個字有任何感覺，「當時年紀太小，腦海中沒有『香港隊』這個概念，只覺得是踢多一項賽事，那時只要接觸足球便很放鬆，每次練習亦很快樂。」

短短6年間，「孫銘」曾穿起港隊球衣征戰各項賽事，港隊教練郭嘉諾更稱他是「吃港隊奶大」，屬港足青訓的重要一員。由U16亞錦賽、U19亞錦賽，直到去年港澳埠際賽，「孫銘」終首度參與成年賽事，「港澳埠際賽入圍初選名單時，我認為自己只是陪跑，最後入選讓我很驚訝，因為自己年紀最小，很多事情還沒有經驗，雖在凱景有出場機會，但自覺表現未夠好。」習慣梯隊訓練的他，未料這次感覺卻煥然不同，「港隊陣中氣氛沒有梯隊那份玩樂感，球員都很認真，可幸球員年紀相若，相處很融洽。」

省港盃次回合舉行前，郭嘉諾特意攜同孫銘謙出席記者會，他透露獲悉一刻有點不知所措，「我當時心諗：『咩料！點會帶我呢個新丁去？』，第一次面對這麼多傳媒，非常緊張，幸好大家都遷就我去發問。」（資料圖片）

省港盃的醒覺 大球場的溫暖

於大球場步出草地的那一剎，感動得全身起雞皮，我跟自己說：「死，都要贏返嚟。」

繼港澳埠際賽後，「孫銘」再入選省港盃大軍名單，次回合更是首度於數以千計的港隊球迷面前穿起紅色球衣，賽前郭嘉諾意外地挑選他出席記者會，讓「孫銘」緊張感更甚，害怕辜負球迷及教練期望。步出香港大球場一剎，他感動得全身「起雞皮」，「看見有這麼多人支持港隊，內心的緊張都沒了，心想在他們面前絕對不可以衰，『死，都要贏返嚟』。」

「We are Hong Kong！」全場觀眾的熱情打氣，整個氣氛令「孫銘」興奮起來，他在場上搏命奔跑，更聽到部份球迷呼喊自己的名字，讓他感到無比光榮，「縱使有時是我犯錯，他們卻會給予鼓勵，那一刻很溫暖。」自此代表香港，對「孫銘」來說變得不一樣，「穿得起香港隊球衣，便應搏老命，即使落敗，在觀眾面前卻不可氣餒，必定要跑到最後一刻。」

省港盃除了為孫銘謙帶來光榮感，亦令他體會港隊對自己的重視，未來要回饋多年栽培。（資料圖片）

未懼成球迷焦點 「足球員必需承受壓力」

以前只求自己不犯錯，現在希望做得更多，幫助及提點隊友。

港隊出戰U23亞錦賽外圍賽，球員主要挑選1997年起出生的球員，「00後」的「孫銘」可謂合乎資格有多，郭嘉諾承認，因「孫銘」是港足的重點培訓對象，所以例外地召他入選。年紀輕輕卻需背負期望，成為傳媒及球迷焦點，這位小將保持一貫低調且謙虛作風，「壓力便是動力，推動我進步。有壓力便要學懂去承受，若要成為足球員，就必需如此。」

結果「孫銘」昨日入圍香港U22的決選名單，今日隨大軍啟程前往蒙古，跟4年前代表U16參加亞少盃外圍賽相比，這次再赴當地，他不將「學習」二字掛於口邊，「要在球隊中負起更多責任，以前只求自己不出錯，現在希望做多一點，幫助及提點其他隊友。」當年未能出線決賽周的遺憾，他期望這次可以彌補，「當年還未定性，只當作是次普通出外的機會，這次知道是有力一戰，真的感覺是背負着香港隊的名字。」

孫銘謙入選港足U22決選名單，這次再赴蒙古，只顧做好自己還不夠，要再做多一點。（羅君豪攝）

夢想不必宏大 做好細節已足夠

港隊放了很多資源在我身上，我願意無止境地助港隊踢下去，因為這是一份使命。

6年間港足無條件地栽培，讓「孫銘」有感未來需孭起接棒重擔，他雖未有如足球小將般要出線大賽決賽周的夢想，卻盼望踢好每仗港隊賽事，對得起每位支持過他的人。「由細到大，我遇到很多好教練，感激他們栽培我。港隊在我身上放了很多資源，入選港澳埠際賽及省港盃，看得出他們很重視我。我認為是時候做些事去回饋這一切，若港隊一直給予我機會，我願意一直助港隊踢下去，即使出現任何情況都阻擋不了，因為這是一份使命。」

年輕，是孫銘謙的本錢，經驗可以慢慢累積，未來他可走得多遠，又有誰知道？（羅君豪攝）

很多人在18歲仍在埋頭為公開試苦讀，又或在渾渾噩噩地尋覓人生方向。

孫銘謙卻在此時找到一份熱愛且願意為此付出的職業，並訂立長遠目標，其實，已經很幸福。