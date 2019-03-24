【女足】港隊尾段慘遭中華台北逼和　仍創近7年交手最佳成績

為備戰4月初烏茲別克舉行的奧運外圍賽次圈，香港女足今日（24日）在將軍澳運動場迎戰中華台北，隊長陳詠詩在上半場建奇功，港隊卻被中華台北88分鐘以一球遠射回敬，只能以1：1踢成平手。 雖未能打破宿命、歷史性擊敗對手，但仍創下雙方近7年來交手的最好成績。

世界排名40的中華台北，近月轉由曾執教仙台維加泰女子隊的日籍教頭越後和男領軍。

據台灣傳媒報導，中華女足是次備戰情況未如理想，主力余秀菁膝傷未癒，門將蔡明容亦缺陣，於台灣兩鬥日本球隊皆慘敗而回。

越後和男賽前曾指，是次友賽並非以勝利為重點，今仗更收起隊長、佳聯元朗後衛王睿的堂姊王湘惠。香港女足的正選陣客則「以老帶新」，陳詠詩、張煒琪及王淑芬悉數上陣，卻較意外地派出吳婉琪把關。

這場港隊於國際賽期唯一的賽事，吸引逾200名球迷捧場。（袁志浩攝）

陳詠詩左腳射入楣底波，助港隊先開紀錄，高舉雙手忘我慶祝。（袁志浩攝）

陳詠詩上半場勁射破網 完場前慘遭逼和

港隊於微風細雨的環境下，上半場初段主導局勢，惟僅得張煒琪兩度遠射，均無法考驗對方門將。25分鐘反遭中華台北的卓莉萍右路K角位勁射，但皮球中楣而出。3分鐘後港隊由韋婉婷策動攻勢，直線妙傳予的張煒琪，後者半單刀情況下快腳施射，被中華台北守門員廖玟淇救走；緊接的角球機會，李穎恩禁區內心口一控一抽，亦力度欠奉。

戰至39分鐘，韋婉婷左路獨力盤過數名守將後橫傳陳詠詩，後者第一時間彈入禁區，接應的張煒琪雖未能控定來球，不過陳詠詩趕至起左腳勁射，皮球射中楣底彈入，助港隊半場領先一球。

張煒琪半單刀攻門，惜被對方守門員及時出迎封位。（袁志浩攝）

換邊後王淑芬離門20多碼起右腳施射內彎球，僅僅偏離目標；韋婉婷推順後在峨眉月頂扣關，以及張煒琪近門抽射，亦被門將沒收。中華台北尾段加強壓逼，兩度放冷箭均遭港將築起的「血肉城牆」擋走，直至完場前兩分鐘，中華台北憑陳燕萍於左路起右腳轟入世界波逼和，即使全場球迷尾段齊以「香港！香港！」集氣，港將仍未能再添紀錄，最終以兩軍以1：1握手言和，令港隊史上首度擊敗中華台北的美夢成空。

即使未有最完美的結局，但陳詠詩指全隊攜手進步，已教自己相當滿足。（袁志浩攝）

列卡度：不應只專注負面訊息

港隊隊長兼入球功臣陳詠詩，賽後當選今仗最佳球員，這位女將在對上一次主場舉行的友賽、硬撼新加坡時，同樣在將軍澳運動場攻入一球，時隔兩年再建奇功，雖感開心但仍未滿足，「那個入球是靠全隊一起去逼搶、一起去組織，可惜只差最後一步，若取勝當然更開心。」

對比起以往跟中華台北交手，港隊今仗明顯較多攻勢，翻查紀錄更顯示，港隊此前7年曾6度跟中華台北交手，亦全數落敗，「陳詠」指即使未能一破宿命，仍對眾將表現「收貨」，「其實打和已是一大進步，在搶截上跟隨教練部署，已比過往成功很多。大家攜手進步更開心，始終是拉近了與其他球隊的距離。」

港隊是役不乏黃金機會，惟連番起腳都未能轉化成入球，賽後有傳媒問及主教練列卡度，港隊應否集中改善把握力，Rambo苦笑回應道：「足球很有趣，之前有人批評我們未能製造機會，但當我們做到了，又有人批評我們埋門一腳處理得差。當然我們要改善，但我們仍有時間，今仗創造了3至4個黃金機會，我們應從中帶走正面訊息。」

王淑芬自2014年尾宣布退出港隊後，今仗終再度回歸，惟戰至下半場早段被換出。（袁志浩攝）

王淑芬重返港隊首戰 「較4年前踢得進取」

至於時隔4年重返港隊的王淑芬，坦言穿起紅衣步出球場的一剎感動萬分，她稱自己最大目標仍是協助球隊為主，指出現今的港隊較4年前整體性更高，「以往大家踢得很被動，多以防守為主，但今日很想在主場獲勝，踢得進取亦放膽去壓逼，配合及走位上改善了許多，不過經驗仍要累積，傳接球要做得更仔細。」

她又認為港隊總算有個好開始，未來應一步一步提升能力，期望於4月初舉行的奧運外圍賽再創佳績。

女足隊長陳詠詩今場表現活躍。（袁志浩攝）