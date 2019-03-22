【女足】王淑芬時隔4年重返港隊　冀領軍挫中華台北補遺憾

愉園女足今季以「無敵」姿態稱霸女子甲組聯賽，焦點除了放在主教練鮑家耀身上，助教兼球員王淑芬亦應記一功，無論場外場內，這位女將都以經驗帶領球員成長。 結果時隔4年多，王淑芬重獲香港隊徵召，有望於下周日（24日）主場友賽中華台北一役上再披港隊戰衣，並協助球隊征戰4月於烏茲別克舉行的奧運外圍賽第二圈。 4年前王淑芬選擇退下來，欲讓位予年輕球員；4年後的今天，她有了不一樣的想法。

為備戰4月初的奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈，香港女足3月24日將於將軍澳運動場主場迎戰中華台北女足，決選23人名單日前公布，愉園女足隊長王淑芬時隔4年再度入選。2014年11月在韓國上演的女子東亞盃外圍賽第二輪，是王淑芬對上一次代表港隊參加的比賽，那屆賽事她迎戰關島時射入一記世界波，惟港隊最終無緣晉級，自此人稱「Miss Wong」的她，便選擇從港隊退下來，「那時認為應該給予年輕球員更多機會，退出香港隊是更好的決定。」

國際女子足球友誼賽 香港 對 中華台北 日期：3月24日 時間：下午5時 地點：將軍澳運動場 票價：港幣30元正

列卡度花一年多時間說服 王淑芬望為港隊未來出力

直至巴西籍教頭列卡度（Rambo）成為女足主帥，上任後即不斷說服對方復出，Rambo回想指最初未有逼得對方太緊，因此先給予年青球員更多上陣機會，但「Miss Wong」今季在聯賽表現出色，他認為是個最適合回歸的時機，「我們對話過很多次，她很樂意協助港隊，卻一直想以另一個方法（退出港隊）去幫忙。我說她若要幫忙，便必需在場內向其他球員展示如何享受足球。」

結果花了近一年多時間，Rambo終以誠意打動「Miss Wong」，令她重投港隊懷抱，她透露自己改變初衷的最大原因，是希望助港隊構建未來，「以前踢得太久，心有點累，不過近年來心態有點改變，很想為香港隊再建立更多。我認為年青球員始終需依靠能力去搶回一席位，並非我讓位退下來，她們便可接捧。」

香港女足主教練列卡度操練尾段特意召集王淑芬、陳詠詩及姚希雯3位中場相討戰術，研究三人如何分擔工作及互相配合，可見「Miss Wong」於隊中的重要性。（袁志浩攝）

體力未足經驗取勝 列卡度：她是戰術的重要人物

港隊周三（20日）在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行決選後的首課操練，回歸港隊的「Miss Wong」早跟大部分隊友相熟，自言默契不成問題，惟坦言練習後略感辛苦，需時適應球隊節奏，不過亦幸得Rambo從旁協助，為她分析應如何保留體力，「Rambo提醒我在甚麼時間才去搶波，讓我清楚自己的工作。我無需跑動很多，但要以經驗帶領及指揮球隊。」Rambo則認為即使「Miss Wong」未能踢足90分鐘，仍可為球隊帶來正面影響，助港隊能在奧運外圍賽爭取佳績，「她是我們戰術的重要人物，能為球隊帶來多點控球，她對球賽的洞悉力、與隊友的溝通等，都可為中場線注入更多經驗。」

重返港隊訓練，Miss Wong坦言仍未適應節奏，但相信利用經驗仍可帶領球隊。（袁志浩攝）

馮雅琪未有跟隨球隊進行分隊賽，只於場邊作簡單恢復，列卡度稱這位女將剛傷愈，因此讓對方多休息數天，但強調她於今仗可隨時候命。（袁志浩攝）

命運安排再遇宿敵 望挫中華台北填補遺憾

由16歲入選港隊，直至2014年首度告別港隊生涯，「Miss Wong」透露自己未嘗擊敗中華台北滋味，因此一直留有遺憾。這次再度入選卻又即面對宿敵，她笑言或許是天意安排，「可能是上天讓我有機會修補遺憾，不過即使未能取勝，亦希望可拉近距離，於國際賽上為港搶得分數。」港隊於奧運外圍賽第二圈身處B組，同組有越南、約旦及東道主烏茲別克，首名球隊方可出線至外圍賽最後一圈，「Miss Wong」認為對手實力需強，但港隊仍「有得踢」，「中東球隊可能硬淨一點，但對越南仍是有機會，雙方的差距未必有這麼遠。」

3位早前於「Shero感謝週」攤位遊戲的勝出者，獲機會跟隨女足進行約半小時的簡單熱身練習，無論教練、代表隊成員及球迷都非常投入。（袁志浩攝）