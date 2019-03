【F1澳洲站】保達斯逾20秒之差挫咸美頓封王　憑最快圈速拎足26分

F1 2019首站於澳洲上演,平治的咸美頓排頭位起步,但被隊友保達斯超前最終以20秒以上的差距居次,保達斯22場後再次贏得分站。至於法拉利未能站上頒獎台,華迪爾落後頭車57.109秒。

排頭位的咸美頓被起步較理想的平治隊友保達斯超前,第3法拉利的華迪爾力追但未能靠近。至於今屆轉投雷諾的主場出戰車手列卡度起步便因鏟上草地,需要入維修站換頭鏟。

今季首個退賽的車手是麥拿侖的辛斯,在第11圈時因戰車冒煙而退賽。

爭冠車手之中,第二的咸美頓及第三的華迪爾較早入pit,前者在無線電中質疑車隊決定︰「為何這麼早段就入維修站?」工程師指決定是為阻止華迪爾。較遲的保達斯離開維修站後領前咸美頓10秒以上。

保達斯起步不久便超越咸美頓,圖左可見列卡度頭鏟受損,最後更要退賽。(Getty Images)

保達斯2018未嘗贏分站,2019首站便開齋,以極大差距擊敗咸美頓。(Getty Images)

今季F1前翼將會更闊更高,設計上大為簡化,減少擾流裝置,希望可以減少後車亂流,增加爬頭機會。紅牛的韋斯達賓輕易地超前華迪爾升上第3,華迪爾很快前車被拋離,落後韋斯達賓十多秒之餘,更被法拉利隊友陸克萊追近,令華迪爾也不禁在無線電大興問罪之師︰「為什麼這麼慢?」

保達斯自2017阿布扎比站後,相隔22場後再度贏得分站,咸美頓落後20.886秒摘亞,韋斯達賓第三。而保達斯也造出最快圈速額外多1分,因此今站他獲最高的26分,領前18分的咸美頓及15分的韋斯達賓。保達斯賽後表示︰「今場顯然是我最佳的比賽(It was definitely my best-race ever)。」

保達斯直言今場是他F1最佳一場。(Getty Images)

法拉利自2014年後首度在澳洲站未能站上頒獎台,第4的華迪爾落後頭車57.109秒衝線距離甚遠,第5由法拉利隊友陸克萊獲得,之後5至10位分別為麥奴臣、侯根保、拉高倫、史杜爾及基亞特。