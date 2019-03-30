【英超】ViuTV免費直播白禮頓鬥修咸頓　兩軍為護級而戰

ViuTV99台及網絡平台周六晚直播英超賽事，由白禮頓主場迎修咸頓。 兩軍都仍要為護級而戰，客軍修咸頓必須防範主隊的死球攻勢。

白禮頓VS修咸頓（近6次對賽，白禮頓1勝3和2負）

ViuTV早前宣布今季在 ViuTV 99台 以及網絡平台播放3場賽事，2019/20賽季更會有10場賽事直播。主場的白禮頓經歷7場不勝後，近2場有所反彈，先後擊敗哈特斯菲和水晶宮取得寶貴6分，目前以29戰33分列第15，距離護級線5分。至於修咸頓近5場2勝3負，30戰30分列第16。

白禮頓今季入32球，場均起腳次數只有10.2次，英超廿隊之中僅高於般尼。全季32個入球之中，「生波」只佔11球，白禮頓的殺著的是角球或罰球佔13球，加上4個12碼，可算是「死球專家」。兩隊首循環對決，修咸頓先入兩球，白禮頓能夠追平2︰2，正是由一個罰球加上梅利補時射12碼取得寶貴1分。白禮頓中場柏斯高哥斯（Pascal GROSS）去屆7個入球8次助攻，今季受傷患困擾，只有2個入球及2個助攻，他更有機會因傷連續4場缺陣。取而代之的安東尼洛卡特2個入球6次助攻，與蘇利馬治（1個入球5次助攻）將是供應前線的關鍵人物。

梅利去季為白禮頓攻入12球，今季已貢獻11球水準穩定。（資料圖片）

白禮頓 VS 修咸頓 3月30日（星期六）晚上11︰00 Now624/ViuTV99台及網絡平台直播

白禮頓未來賽程難踢

白禮頓之後硬撼車路士、熱刺，最後兩輪更要鬥阿仙奴及曼城，要搶分主場不容再失。至於修咸頓的賽程看起來更理想，除了利物浦外，將面對多支無欲無求的中游球隊，包括狼隊、屈福特和韋斯咸等。

今場球證為奧利華，今季兩次執法修咸頓1勝1負，另一次於英超執法白禮頓，他們作客以2︰1擊敗哈特斯菲。他今季24次於英超主罰，派了72張黃牌及6面紅牌。

禾特普斯的死球是修咸頓一大殺著。（資料圖片）

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