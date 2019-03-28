【足球】維拉「忠臣」艾邦拉荷32歲掛靴　「終可以球迷身份觀戰」

阿士東維拉曾經在2007年起連續3個球季以第6位完成英超聯賽，戰績絕不失禮，但維拉在近年只能角逐英冠。隊中的「忠臣」艾邦拉荷見證球隊多年的起跌，而該名曾入選英格蘭足球隊的前鋒球員飽受傷患困擾，決定在32歲之齡退役。

艾邦拉荷（Gabriel Agbonlahor）自青年軍時期起效力阿士東維拉，2005年起為維拉一隊上陣，除了短暫外借至屈福特及錫周三外，其餘時間亦未有離開維拉，為球隊出戰13個球季，上陣391場並攻入86球。維拉曾經在2007/08球季起，連續3季以英超第6位完成聯賽，艾邦拉荷與當年隊友的艾舒利楊格﹑卡維（John Carew）及希斯基（Emile Heskey）等球員，一同為維拉創下佳績。

艾邦拉荷與艾舒利楊格雙劍合璧，助維拉連續3季穩守英超第6位。（Getty Images）

艾邦拉荷職業生涯除了外借至屈福特及錫周三，其餘時間亦是效力維拉，是當今球壇少有的「One-Club Men」。（Getty Images）

艾邦拉荷在該3個球季，每季皆攻入超過10球，最光輝一季是2009/2010，他於36場英超攻入13球，使他成為維拉英超史上最多入球的球員，合共攻入73個聯賽入球，並連續11個球季有「士哥」。他的突出表現亦令時任英格蘭領隊的卡比路賞識，在2008及2009年間3度入選英格蘭，不過顆粒無收。維拉其後戰績回落，連續數季徘徊聯賽榜下游，艾邦拉荷的表現亦隨球隊戰績下滑，往後未有再一次被英格蘭徵召。

艾邦拉荷多年來為維拉在英超攻入72球，成為維拉史上英超入球最多的球員。（Getty Images）

艾邦拉荷當年表現突出，更被時任的英格蘭主帥卡比路所賞識，徵召成國家隊一員。（Getty Images）

維拉在2015/16球季在英超敬陪末席降落英冠，艾邦拉荷未有因此離隊，但他不斷受傷患影響，在英冠的上陣機會減少，兩季僅上陣19場入兩球，而艾邦拉荷在2017年底與維拉解約，至今未有改投其他球隊，結果他在當地時間周三（27日）宣布高掛球靴，結束13年的職業球員生涯。

艾邦拉荷的職業生涯飽受傷患困擾，使他在32歲便要高掛球靴。（Getty Images）

艾邦拉荷在個人Instagram中發文，宣布掛靴，指在維拉多年的經歷使他感難以置信，「成為維拉史上英超入球最多的球員﹑上陣接近400場聯賽﹑成為維拉的隊長，以及代表英格蘭出戰，一切亦是相當夢幻，如果在小時候告訴我將達成這一切，我絕對不會相信。我必須感謝所有維拉球迷﹑球隊上下的職球員，在維拉一同度過非常愉快的日子。終於來到退役的一日，終於可以維拉球迷身份觀看球賽。」

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