【英超】蘇斯克查坐正後首度出席記者會　稱終有機會實現終極夢想

千呼萬喚始出來，蘇斯克查眾望所歸，正式成為曼聯新任主帥。蘇斯克查以看守領隊身份接任曼聯後，戰績與摩連奴時代相比大相逕庭，亦使他「坐正」的機會高唱入雲。曼聯在昨日（28日）公布與蘇斯克查簽約3年後，他首度以曼聯主帥亮相奧脫福球場及出席記者會，他表示正式上任後便是另一個新開始。

蘇斯克查以曼聯名宿身份接替摩連奴，並創下曼聯近年少見的連勝走勢，在英超聯賽一口氣收窄與前四的距離。由「後備殺手」化身「後備領隊」同樣成功，使外界認為蘇斯克查「坐正」只是時間問題。曼聯終於在昨日公布，正式委任蘇斯克查成為曼聯新任主帥，並簽下一紙3年的合約。

蘇斯克查首度以正式主帥身份亮相奧脫福球場。（路透社）

蘇斯克查終於以曼聯領隊身份亮相奧脫福球場，並出席記者會，該名46歲的挪威領隊亦難掩雀躍。蘇斯克查對正式被委任感到十分榮幸，亦是一個嶄新的開始，並稱正式成為曼聯主帥不只是夢想成真，「我感到非常高興及榮幸，在曼聯揭開新的一頁，將會是全新的開始，同時意味着需要繼續努力。對我而言，成為曼聯領隊是終極的夢想，我一直希望在曼聯這間偉大球會中，擔任重要一職，助球會進步而努力，如今終於有機會實現我的夢想。」

蘇斯克查正式被委任，亦難掩興奮之情。（路透社）

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由看守領隊變正式領隊，蘇斯克查表示會繼續自己的一貫作風，協助全隊球員進步，從而為紅魔贏得錦標，「不論暫代領隊或正式領隊，我並不會因而改變自己的作風，我依然盼望為曼聯取得成功。在贏得錦標以外，提升一眾有潛力的球員，對球隊的長遠發展同樣重要。在我接任的三個月間，球員們的進步有目共睹，他們在訓練中的態度非常積極，使我相當期待他們往後的進步。」

盧卡古是蘇斯克查上任後，其中一位表現大有改善的球員。（Getty Images）

蘇斯克查在餘下賽季的當前任務，必定是帶領曼聯力爭聯賽前四，蘇斯克查表示紅魔仍有機會打入前四，雖然他明白並非容易的任務，但他相信球隊可以做到，「由我接手時的11分落後，如今我們甚至有機會躋身聯賽前3位，一切皆有可能。英超聯賽對我們球隊是無比重要，改善聯賽排名亦是我們的共同目標，我們今季度過不少難關，我相信球隊有能力在前4名，甚至更佳的排名完成聯賽。」

蘇斯克查除了帶領球隊在聯賽收復失地外，在歐聯16強反勝PSG晉級亦是代表作之一。（Getty Images）

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