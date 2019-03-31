【乒乓．卡塔爾賽】黃鎮廷何鈞傑奪冠後凱旋　勇於求變成奪冠關鍵

香港乒乓球男雙組合黃鎮廷/何鈞傑昨日（30日）在卡塔爾公開賽，奪得男子雙打冠軍，今日凱旋返港。 兩人透露在4強面對宿敵韓國組合，因敢於改變打法而險勝，成為最後封王的關鍵

黃鎮廷/何鈞傑在卡塔爾公開賽過關斬將，決賽以3:1擊敗德國的波爾/法蘭斯卡固然重要，但4強闖過韓國組合李相秀/鄭榮植這一關，成為最後封王的關鍵。何鈞傑和黃鎮廷坦言，跟李/鄭碰頭多次，初期經常可擊敗對手，但近幾次碰頭則未能獲勝，何稱：「早期交手我們都集中發揮所長，例如我以接發球、反手為得分手段，但多次對賽後他們已熟悉我們的得分手段，所以我們改變了線路，今次改變戰術，做得頗成功。」

黃鎮廷（左）及何鈞傑（右）在高手雲集的卡塔爾公開賽奪男雙冠軍，兩人認為這次經驗有助他們了解世錦賽的對手水平。（高詩琦攝）

望世界排名重返前二 幫助世錦賽抽籤

黃鎮廷指，決賽對手波爾/法蘭斯卡是首次合作出賽，「但水平仍然很高。」黃鎮廷年初第一次跟林兆恒合作，在匈牙利乒乓賽獲男雙冠軍，今次再跟合作多年的何鈞傑攜手出戰即封王，跟兩人充滿默契不無關係，「我們已合作兩、三年，早已有默契，無需訓練太多，很快就上手。」乒乓世界錦標賽4月21至28日在匈牙利舉行，黃鎮廷及何鈞傑認為，今次卡塔爾公開賽冠軍令兩人對世錦賽更有信心，「阿廷」稱：「不知道獲得這冠軍後，世界排名能否重返前二，若可以，對抽籤有好處，而這個冠軍也令我們更有信心。」

香港乒乓代表隊今日返港，繼續備戰之後賽事。（高詩琦攝）

兩人今次亦分別出戰混雙，何鈞傑跟李皓晴打入4強後，直落三局不敵中國組合許昕/劉詩雯，何表示滿意今次發揮：「一來抽籤不俗，二來發揮也可以，4強輸許昕/劉詩雯算正常結果，但我們仍有改善空間。」

而黃鎮廷與杜凱琹合作，則在16強止步，他認為急需要改善慢熱的問題：「混雙是我們的第一場正賽比賽，但我們都較慢熱，表現沒那麼好。其實我們兩人無論打單打或雙打，都較慢熱，要盡快解決這問題。」