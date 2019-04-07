【七人欖球2019】香港反勝智利晉決賽　惡鬥愛爾蘭爭入正賽

「香港國際七人欖球賽2019」今日（7日）在香港大球場上演最後一個比賽日，香港隊繼續在世界系列賽資格賽高歌猛進。 港隊在4強惡鬥南美球隊智利，激戰過後，終以7：5反勝，繼2016年後再入決賽。 攝影：李澤彤

儘管香港陣中洋將眾多，但論身體質素，智利顯得更有優勢，早段智利常以身體條件硬碰推進，但港隊表現亦頑強，牢牢將對手壓制，至4分鐘香港在底線附近一次傳球失誤不慎將皮球交入得分區，造就智利Francisco Urroz達陣，幸對手未能踢入隨後的附加罰球。港隊隨後展開反擊，上半場完場前終取得突破，姚錦成接應傳送突圍達陣，韋兆新再踢入隨之而來的附加罰球，令香港得以反先7：5。換邊後兩軍再無紀錄，香港終險勝智利，繼2016年後再一次打入決賽，對手為在4強擊敗德國的愛爾蘭。

智利（紅藍衫）身體質素佔優，港隊因而定下「不硬碰」的策略。（李澤彤攝）

打入世界系列賽正賽一直是香港隊的目標，但自2013至14球季設立升降制開始，港隊從未嘗在資格賽勝出，最接近的一次為2016年打入決賽，但最終敗予日本。今次再入決賽，港隊自然全力爭取打入正賽，務求創造歷史。

姚錦成在隊友穿針引線下成功突圍，助香港追平、繼而憑韋兆新的附加罰球反勝智利。（李澤彤攝）

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姚錦成達陣歸功隊友 「我只是完成任務」

姚錦成賽後坦言今仗險勝智利打得十分緊湊，「智利很硬淨，所以我們的策略是，盡量不要在身體接觸上硬碰硬，就像對湯加那樣，盡量製造傳球的空間，這策略在今次賽事頗成功。」他稱達陣雖興奮，「那一記是隊友組織了攻勢，我只是完成任務，所以這球入球非常重要，這一下給了我們信心。」談及稍後在決賽對愛爾蘭，「阿成」稱早前未有時間留意另一場4強賽事，全隊會先重溫比賽片段，再制定策略。愛爾蘭在千禧之初及2017至18球季，曾出戰世界系列賽正賽，去年資格賽則在4強遭日本淘汰。

攻入關鍵一球，姚錦成及眾港將興奮之餘，更要專心備戰決賽。（李澤彤攝）

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