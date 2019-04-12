【西甲】「慈父」巴利缺席皇馬職球員聚餐　或成羅致普巴籌碼？

皇家馬德里在今季爭奪西甲錦標渺茫，加上早前歐聯被阿積士淘汰出局，今季僅剩下7場聯賽賽事。皇馬隊長拉莫斯宴請一眾球隊的職球員聚餐，鼓勵眾人在今季最後階段亦要盡全力，但其中三名一隊成員未有出席，當中包括盛傳有離心的加里夫巴利。

皇馬落後榜首的巴塞隆拿13分，今季西甲的爭標機會渺茫，聯賽僅剩下7場賽事，皇馬僅落後的同市宿敵馬體會2分爭奪次席。根據西班牙傳媒《阿斯報》的報道，隊長拉莫斯更自掏腰包，宴請一眾職球員晚餐，盼增強球隊士氣。

拉莫斯自掏腰包，宴請一眾職球員，可惜再為人父的拿華斯未能赴會。（Getty Images）

皇馬今輪聯賽將在下周一（15日）作客戰雷加利斯，主帥施丹特意在過去的周四讓大家休息一天，而一眾球員在周三晚進行聚餐。皇馬大部分的一隊球員亦有出席聚餐，賓施馬與拿華斯不約而同地因家庭理由而未能出席，拿華斯在早前再度成為父親，賓施馬的原因是與妻子約會。

賓施馬因與妻子約會，未有出席聚餐。（Getty Images）

盛傳來季離隊的加里夫巴利，同樣未能赴會，但並非與此事有關，而是因為家中的「寶貝」女兒。巴利的女兒在隔天早上上學的關係，所以晚餐對他來說或許太夜，因為根據隊友高圖爾斯指，巴利習慣在晚上11時便會就寢。

巴利為了愛女，特意不出席隊友聚餐。（Getty Images）

2022年才約滿的加里夫巴利的離隊傳聞滿天飛，不少歐洲豪門球會亦與他的名字扯上關係。根據《阿斯報》的消息指，皇馬或許以巴利成為羅致普巴的籌碼，甚至指巴利並不在施丹來季的名單中，其離隊的可能性不低。

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盛傳離隊的加里夫巴利，有消息指他或成羅致普巴的籌碼之一。（Getty Images）

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