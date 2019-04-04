【西甲】皇馬作客1：2不敵華倫西亞　施丹重掌帥印後首敗

施丹重掌皇家馬德里的第3場聯賽，領軍首場的作客賽事，以1：2不敵華倫西亞，錄得回歸後首場敗仗，以5分落後次席的同市宿敵馬德里體育會。 施丹賽後表示今季是艱難的一個球季，他亦會與球員站同一陣線，繼續向更高的聯賽排名而戰，並希望在來季再度爭取佳績。

施丹回歸皇馬後，首兩場聯賽皆於班拿貝主場出戰，同樣擊敗對手而回。施丹在今輪西甲聯賽領軍作客戰華倫西亞，他收起上仗正選的兒子盧卡施丹，重新起用拿華斯把守最後一關。

施丹回歸皇馬後的第3場，便作客不敵華倫西亞。（視覺中國）

皇馬在上半場數次攻門，卻奧斯﹑沙治奧拉莫斯及馬些路的埋門悉數無功而還，反被華倫西亞的干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes）先拔頭籌，接應卡路士蘇拿（Carlos Soler）的傳送後起腳，即使拿華斯拍到皮球但仍入網，主隊在35分鐘領先一球。

華倫西亞在換邊後，亦製造不少具威脅埋門，洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）射門僅僅柱邊出界，卡路士蘇拿在門前使出後腳攻門，惜力度欠奉又被拿華斯沒收。皇馬在比賽末段再度被華倫西亞攻破大門，後防加雷（Ezequiel Garay）角球上前助攻，接應柏利祖（Daniel Parejo）的角球頂入，拉開至兩球差距。

加雷（24號）接應角球頭槌建功，與隊友慶祝，與拉莫斯的反應大相逕庭。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

賓施馬在補時階段接應角球近門頂入成1：2，攻入個人今季第15個聯賽入球，可惜為時已晚，結果施丹回歸皇馬第3仗便吃下敗仗。皇馬以57分暫列聯賽第3位，落後次席的同市宿敵馬體會5分；華倫西亞則以46分列第5位，仍然有望爭奪來季的歐聯席位。

賓施馬在今仗末段建功，惜未能助球隊平反敗局。（視覺中國）

施丹在賽後表示，今季對皇馬是一個艱難的球季，即使如此，他亦會與球員一同共度這段時間，他說：「今季是一個不容易的球季，戰績亦不如球隊所預期之好，但無論如何我亦會與球員們一員經歷這一季，我們必須接受現實。不過，我非常希望球隊能夠在餘下賽事努力爭分，以更高的聯賽排名完成今季，就像賓施馬在今仗末段入球一樣，不要輕易放棄，為來季作好準備。」

華倫西亞在主場擊敗皇馬後，僅以1分落後第4位的基達菲，力保爭取來季歐聯資格機會。（路透社）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁