【中超】大連一方補時「神調動」　U23球員入替僅95秒被換出

拿玻里前隊長咸錫轉投大連一方，加上比利時國腳卡拉斯高，希望今季於中超一展拳腳。大連一方在今輪中超聯賽作客戰山東魯能，結果一球擊敗主隊，全取3分。不過，大連一方在補時階段連換兩人，而後備入替的楊芳志竟然僅出場95秒，便再度被調離場。

大連一方今季羅致效力拿玻里多年的咸錫，配合卡拉斯高及穆謝奎（Nyasha Mushekwi）等外援球員，但大連在今季首4場賽事並未能打開勝利之門，錄得2和2負的戰績。大連一方在今輪中超作客戰有費蘭尼及柏利坐鎮的山東魯能，終於取得今季聯賽首場勝仗。

效力大連的港將艾力士，今仗未有披甲，而球隊津巴布韋籍箭頭穆謝奎在上半場末段一箭定江山，即使球隊在下半場一人被逐，仍然能夠力保勝果，暫時以5分列聯賽第10位。

韓籍教頭崔康熙與咸錫握手慶祝。（微博截圖）

津巴布韋籍箭頭穆謝奎（左）在上半場頭槌建功，助球隊取得今季首場勝仗。（微博截圖）

中超規定每支球隊出戰聯賽時，必需要至少派出3名23歲以下球員上陣，使一眾年青有更多上陣機會。大連一方的韓籍領隊崔康熙，在今仗僅派出一位U23球員出任正選，意味在今仗他們必須換入兩位年青球員，才可合符規例。

大連一方在完場前補時階段，作出換人調動，換入U23球員楊芳志，不過該名年青球員只在球場上陣95秒，在92分鐘竟被調離場，以另一位U23球員何宇鵬入替。楊芳志僅上陣不足2分鐘，成為今季上陣時間最短的U23球員。

▼大連一方「神調動」逐格睇（按圖放大）

大連一方的U23球員楊芬志在補時階段入替，但在95秒後便被換出。（微博截圖）

大連一方以別開生面的方法，巧妙在合規格的情況下出戰。不過，完場前夕這種特別的「換人調動」，原來並非首次在今季中超出現。重慶斯威在中超第3輪時，亦曾經使用這個方法，其中一位U23球員在89分鐘入替後，僅戰2分鐘便退下火線。

大連一方的U23球員楊芬志在補時階段入替，但在95秒後便被換出。（微博截圖）

大連一方在4場聯賽不勝後，終於取得首場勝仗，一眾球員亦感相當興奮。（微博截圖）

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