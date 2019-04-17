【歐聯】利物浦穩入4強？　高普：勿輕視波圖

利物浦在歐聯8強首回合，以兩球淨勝波圖，次回合作客葡超勁旅，可謂有極大優勢。 不過，「紅軍」領隊高普卻認為，現在仍不是慶祝的時候，不能輕視波圖。

利物浦連續兩季在歐聯淘汰賽階段碰上波圖，上季作客大炒對手5：0，今季首回合又淨勝對手兩球，今仗被看高一線實為正常。再加上波圖主帥干斯卡奧，曾大讚紅軍有時踢得像「世上最強球隊一樣」，似乎利物浦未開波已贏了聲勢。不過，高普告誡球員現在仍未是可以放鬆的時候。

高普要球員繼續全力以赴。（路透社）

利物浦連續兩季在歐聯淘汰賽階段碰上波圖。（Getty Images）

「我們不能因為現況感到高興，來到這裏（波圖）是要晉身下一圈」，高普賽前說：「這個賽事仍未完，我們一定要全力作賽。」

這名德國主帥又指對手今季歐聯主場全勝，「有主宰自己主場的能力。」雖然去季大勝5球，但高普認為該仗「奇怪」，不能作準：「我不喜歡那場比賽，直到我們領先兩球時，比賽仍是Open game。大家都不記得當中的過程，只是看5：0的賽果。」

利物浦首回合兩球淨勝波圖。（Getty Images）

高普：不能以僅僅過關為目標

高普指眾將都已做好了準備：「我的球員不是傻的，他們不會低估波圖，他們是支好球隊。」高普又指球隊在首回合表現不錯，今仗需要繼續相同級數的表現：「我們一定要踢出自己100%的水平，不能以僅僅過關作目標，因為他們在主場能創出的威力，未必能頂得住。」

高普指波圖全季歐聯主場全勝，絕不能輕視。（Getty Images）

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