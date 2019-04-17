【亞協盃】伊高沙托尼梅開二度　大埔4：2挫航源分組賽兩連勝

在港超聯暫列榜首的和富大埔，今日（17日）在旺角大球場迎來首場亞洲足協盃主場I組賽事，鬥台灣球隊航源FC。 大埔在今個周末雖要在港超聯大戰冠忠南區，對於爭標形勢極為關鍵，但今仗對航源仍全力出擊，在3533名球迷見證下兩軍入球梅花間竹，大埔力戰下以4：2擊敗對手，取得分組賽兩連勝，暫列I組第2位。

來自台灣的航源FC繼去年之後，第二度參加亞洲足協盃，他們亦是台灣史上首支參加亞協盃的球隊，比起去年陣中只得一名職業外援──海地國腳中場亞歷山卓，今年航源一口氣連簽另外兩名海地國腳，包括曾在美國次級聯賽落班的約瑟及24歲的中鋒班奇；在亞援位置上，亦轉用曾在FC首爾、大田市民等球隊落班的韓援朱益成。

亞協盃：大埔主將伊高沙托尼今仗表現光芒四射，未能大演帽子戲法略為可惜。（梁鵬威攝）

亞協盃：航源外援班奇今仗表現活躍，憑一次罰球建功一度為球隊追平1：1。（袁志浩攝）

翟廷峯先開紀錄 航源班奇表現活躍罰球追平

開賽早段，坐擁主場之利的大埔控制大局，先有辛祖頭槌被對手門將黃秋霖化解，到17分鐘先開紀錄：伊高沙托尼左路落底傳中，辛祖未及接應讓皮球漏向遠柱，黃威及時將皮球斬中，翟廷峯一頂入網。

去年航源雖只得一名職業外援壓陣、最後亦0分出局，但6場分組賽中有5場皆有波入，今年亦延續攻強守弱的特點，表現非常搶鏡的班奇早段在離門約30碼博得罰球，他自行操刀直射向死角，大埔門將曾文輝飛身托中內柱再彈出；29分鐘班奇主射左路禁區邊罰球，彎過人牆向遠柱又被曾文輝救出；31分鐘航源一記長傳，朱益成半單刀直闖禁區，在梁冠聰及艾華度包抄下倒地，球證雖吹罰並向梁冠聰出示黃牌，但就指犯規是在禁區邊緣，表現活躍的班奇再次操刀，雖角度正中但勁度十足，越過曾文輝十指關入網，追成1：1。

亞協盃：伊高沙托尼幾乎大演帽子戲法一球，可惜航源門將黃秋霖快一步拍走他的腳下球。（袁志浩攝）

伊高沙托尼梅開二度 陳肇鈞鎖定勝局

相較航源，大埔既有主場之利、實力亦更勝一籌，比賽重新展開後，大埔即時再次超前。

伊高沙托尼突破越位在左路硬闖入禁區，瀟灑地窄角度射遠柱得手，盡顯功架。易邊後這位今季「香港足球先生」大熱再顯實力，他在55分鐘逼甩亞歷山卓腳下球自行突破，扭過門將後射入空門，僅1分鐘後他有機會以同一方式大演帽子戲法，但欲擺過門將時失手將皮球踢出底線。

亞協盃：完場前伊高沙托尼尚有多一次連中三元的機會，他操刀主射12碼遭航源門將黃秋霖救出。（梁鵬威攝）

落後兩球的航源未有放棄，61分鐘幾乎扳回一球，但上季為航源取得3個亞協盃入球的陳慶烜控定再射中柱彈出；67分鐘更以一次由後場組織的短傳入楔，終由班奇在左路交予後上的朱益成，跟曾文輝單對單下射入追成2：3。

77分鐘，大埔左路角球，伊高沙托尼開地波至禁區頂，黃威控定後起腳省中人出底線。82分鐘大埔幾乎再擴大比數，利馬持球殺入禁區遭侵犯倒地，球證判罰12碼，伊高沙托尼主射遭黃秋霖救出，利馬亦因手部受傷需由歐陽耀冲入替。

完場前，航源右閘劉家銘侵犯左路推進的伊高沙托尼領黃，伊高操刀隨之而來的罰球彎向尾柱，陳肇鈞衝頂入網，鎖定4：2勝局。大埔時隔9年再戰亞協盃分組賽，即連挫傑志及航源取得兩連勝，但在得失球差不及朝鮮的4.25之下暫列小組第二位。

亞協盃：3533名球迷見證大埔力戰下以4：2擊敗對手，取得分組賽兩連勝，暫列I組第2位。（袁志浩攝）

亞協盃：賽後大埔球員手牽手多謝球迷支持。（袁志浩攝）

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