【亞協盃】大埔兩連捷迎榜首大戰　李志堅：衝出亞洲便需面對挑戰

大埔今晚於亞協盃I組第二場分組賽，以4：2擊敗台灣代表航源，射手伊高沙托尼場上表演純熟腳法，連番扭盤成功引起球迷報以掌聲。此子全場錄得兩球進帳，尾段更助攻陳肇鈞頂入，不過結局卻未算最完美。

伊高沙托尼縱然全場表現出眾，惟這位巴西外援82分鐘擔任劊子手，主射12碼卻未能為球隊拋開分差，錯失大演帽子戲法的黃金機會。

縱使最後當選今場最佳球員，他仍有點失望，「其實還是有點『幸運』，因為這是我第一次在香港射失極刑。但既然發生了，作為足球員，教練肯給予我主射的機會，下一次我定必會繼續操刀，射射射...絕對沒有問題！」

亞協盃：完場前伊高沙托尼再次有機會連中三元，他主射12碼遭航源門將黃秋霖救出。（袁志浩攝）

亞協盃：伊高沙托尼幾乎大演帽子戲法一球，可惜航源門將黃秋霖快一步拍走他的腳下球。（袁志浩攝）

大埔主將伊高沙托尼今仗表現光芒四射，未能大演帽子戲法略為可惜。（梁鵬威攝）

大埔攻強守弱 「未來要平衡得更好」

無論伊高沙托尼還是大埔主教練李志堅，賽後都認為球員雖然創造了不少攻勢，但入球數目仍不足以及早拉開分差，加上球隊後防近兩仗共失4球，都是未來需要改善的地方。

李志堅稱：「換轉角度去想，大埔亦在兩場攻入了8球，我承認球隊防線有進步空間，首球輸罰球可避免；第二球是溝通上有問題，但我明白球隊在極大決心爭取入球的同時，必須付出代價，未來會看看應如何去平衡得更好。」

亞協盃：當選今場最佳球員的伊高沙托尼對未能大演帽子戲法有點失望。（梁鵬威攝）

亞協盃：大埔主帥李志堅認為鬥強隊是香港球隊衝出亞洲的必然挑戰，強調球隊有信心擊敗朝鮮的4.25。（梁鵬威攝）

下仗撼4.25演榜首大戰 李志堅：衝出亞洲就要面對挑戰

大埔首度於亞協盃分組賽取得兩連勝，李志堅相信是個好開始，相信小組形勢於下仗後會明朗。「綠衫軍」接下來將於4月30日主場迎戰榜首的4.25，這支朝鮮球隊同日以兩球擊敗傑志，且兩仗都保持零失球，他坦言該隊實力很強，「傑志半場能夠打和很關鍵，會查看比賽片段作對比，再研究戰術。不過大埔既然出戰亞協，『衝出亞洲，代表香港』，這些都是必須面對的挑戰，同時是進步的機會，目標是坐和望贏。」

大埔周日將主場硬撼冠忠南區，為爭奪聯賽冠軍奮戰，惟球隊今仗先後有梁冠聰及利馬傷出，李志堅透露，前者傷勢輕微，而利馬雖然「甩骹」，但在場已即時接受醫生治療，相信未會為周日一役帶來影響。

亞協盃：大埔球員利馬雖然「甩骹」，但即時接受醫生治療，主帥李志堅相信未為周日港超一役帶來影響。（袁志浩攝）

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