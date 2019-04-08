【港超聯】傑志南區齊失分　爭標形勢被動　鄭兆聰朱志光拒投降

港超聯爭標進入最後大直路，形勢仍未見明朗，傑志今日（8日）在今季最後一場主場聯賽迎戰冠忠南區，兩軍最後各憑上半場的一個入球，以1：1賽和各得1分，兩軍在一分的不能少的情況下失分，可說是兩敗俱傷。 不過兩隊主教練鄭兆聰及朱志光，皆明言會鬥至最後。

傑志今日有中場核心華杜斯因傷缺陣，由21歲新兵靴南迪斯代替。南區甫開賽就以高壓逼搶，為傑志帶來極大壓力，早段有多個角球機會，高美斯一次罰球機會彎向遠柱上角，王振鵬接實；這位鋒將一記禁區頂抽射，亦遠遠高出。

傑志捱過南區早段浪接浪的攻勢，稍有喘息空間即取得入球，9分鐘，傑志左路畸角位博得罰球，鞠盈智開出，遠柱的唐建文剷入打開紀錄；僅2分鐘後，鞠盈智一記撞射被南區門將李溢晉橫身擋出，緊接費蘭度左路施個人技術橫傳，卻門前「大漏」。

港超聯：傑志對南區的榜首大戰雙方球員寸步不讓。（高詩琦攝）

港超聯：比圖為南區追成平手一刻，開心慶祝。（高詩琦攝）

艾里奧連環解圍失誤 間接導致未能全取3分

南區其後繼續以角球及罰球為主要進攻手段，但一直苦無明顯入球機會，至36分鐘，許宏鋒左路突破入禁區起腳，王振鵬救出不遠，丹尼再加一腳解圍，許宏鋒再截得皮球起腳，被王振鵬沒收；夏志明禁區頂起腳又「撻Q」，戰至完半場前，傑志中堅艾里奧連環解圍失誤，令南區再次獲得角球機會，迪亞高開出終由比圖遠柱撞入，追成1：1。

港超聯：傑志對南區球員今場均搏到盡。（高詩琦攝）

傑志末段狂攻無果 兩隊賽和打擊爭標

換邊後戰至57分鐘，高美斯近門射入但被判越位在先。62分鐘，鞠盈智遠射高出，緊接南區以蘇沙入替高美斯加強側擊。68分鐘，傑志一次反擊由鞠盈智中路突破直傳予盧卡斯，後者起腳射遠柱惟僅僅斜出。

73分鐘南區幾乎反超前，左路角球開出比圖頭槌一批僅僅越楣而出。78分鐘，車潤秋遠射被王振鵬接實。83分鐘，迪卡奧門前倒地，鞠盈智窄角度照起腳施射中網側，惹來列文不滿，雙方發生小爭執。補時階段傑志先有盧卡斯門前一碼射失，新兵靴南迪斯起腳亦僅僅高出；補時階段，丹尼禁區頂施射角度太正，被李溢晉沒收，兩軍終戰成1：1完場。

球證鳴完場笛一刻，紅、藍衫球員都顯得相當失望，皆因失分對於兩隊的爭標形勢都是重大打擊，多賽一場的傑志仍以31分列第二，落後榜首的和富大埔1分，而南區則以29分排在第4位。傑志在餘下兩場聯賽對凱景及東方龍獅必須全勝之餘，更要寄望大埔、富力R＆F及南區都失分，形勢非常被動；而南區尚餘3場聯賽，分別要作客大埔、主場對香港飛馬及佳聯元朗，意味下輪鬥大埔必須以3分為目標。目前列榜首的大埔，則仍待跟富力及南區交手。

港超聯：南區主帥鄭兆聰讚揚球員表現很好，「對手也很尊重我們。」（高詩琦攝）

鄭兆聰：未見過傑志縮後

儘管傑志及南區爭標形勢都不樂觀，但兩隊主教練都認為要鬥到最後一輪，才可決出冠軍。

鄭兆聰直言「要掙扎到季尾才知」，儘管他不滿意戰果，但認為南區表現非常好：「未見過傑志縮後來踢，賽前也說過，傑志改變了踢法，但我在傑志十多年都未見過他們縮後，今天他們給我們主動權，而我們踢得很好，我們首70分鐘有條件獲勝。球隊顯示出我們有這能力，對手也很尊重我們。」

傑志主帥朱志光認為儘管失分是一大打擊，但「要到最後才知哪一隊獲勝。」（高詩琦攝）

朱志光：刻意縮後 南區進攻不積極

傑志主帥朱志光認為，儘管失分是一大打擊，但即使全取3分也難言之後的變化，「我們形勢被動，今季聯賽比較緊湊，要到最後才知哪一隊獲勝，仍是會有變化的。」

朱Sir直言，球隊最後15至20分鐘有條件獲勝，「但足球有時講運氣，球員們的紀律很好，南區今季防守很好，但進攻不是很積極，我們也刻意縮後，變相他們不太懂得攻，我們也製造了很多空位。」

談到新兵靴南迪斯，他希望透過此子為球隊注入「饑渴感」：「隊中有8成球隊過去3季拿了10個冠軍，饑渴感一定不足，新球員可帶來新衝擊。」

港超聯：完場一刻傑志和南區球員均盡顯失望之情。（高詩琦攝）

港超聯：傑志1：1南區圖輯（按圖放大）

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