【英超】蘇斯克查：別妄想曼聯一夜之間復蘇　但一定會重拾輝煌

曼聯0：4大敗予愛華頓腳下，吃下紅魔英超年代面對愛華頓的最大敗仗。吃下恥辱敗仗，主帥蘇斯克查承認「每個人也看得見我們有很重大的工作要做」，他認為曼聯重返光輝之路不可操之過急，要一步步達成。 他帶領曼聯反勝PSG一夜相當夢幻，然而即使深知奇蹟不會一夜之間發生，他堅信紅魔一定會有重拾輝煌的一天。

蘇斯克查：別妄想有捷徑

坊間盛傳，財力雄厚的曼聯今夏將會大換血，力求盡快尋回昔日輝煌。蘇斯克查現實地說，「夏天一定會有新球員到來，但別期望會有六個那麼多」。

「我不認為你去問任何一個領隊，會有人答他們偏好有那麼大幅度的轉變。我們希望重整，但過程將會是循序漸進、歷時數個轉會窗的。」他指出，「我們的目標是英超入前四，下季踢歐聯，並希望留用能在歐聯和聯賽幫助我們的球員。但我們知道並沒有捷徑，必須按部就班。」

曼聯0：4大敗予愛華頓，球員輸到垂頭喪氣。（Getty Images）

蘇斯克查堅信曼聯一定會重拾輝煌，不過不能一步登天。（Getty Images）

重新注入曼聯DNA

蘇斯克查執教曼聯首19場贏14場，亦為他贏得正式領隊的位置，可是自從「正選」上任後，只得2勝6負劣績，歐聯八強不敵巴塞出局或是預期之內，足總盃負狼隊出局，實屬水準以下。曼聯班費在英超中僅次曼城，陣中球星不少，表現在水準以下，心態問題看來更大。

蘇帥直言，「當我上任後，一種認知是我們要為球會和球隊找回曼聯的DNA。那並不代表我們要活在過去，告訴球員去做我們昔日同樣的事是天真和無知。但我希望創造一種我們都相信的文化。」

他向陣中球員發出警告，「我的曼聯球員年代，領隊信任我們，而我們為自己的職業生涯負上責任。做不到這點的球員，他們不會在這兒逗留得長久。在一間這樣的大球會，運作方式理應如此。」

蘇斯克查當上曼聯主帥後，與球隊一起經歷起跌。作客勝PSG歐聯晉級一役，相當夢幻。（資料圖片：Getty Images）

「我們有很多工夫要做」

曼聯在近7場聯賽輸掉5場，尤其今天0：4恥辱性大敗愛華頓腳下，哪個球員沒有盡力，哪個球員水準不夠，他自然心中有數。「我們距離所渴望達到的有一大段差距。當你在聯賽像我們今天那樣輸掉，所有人也看到我們有很重大的工作要做。」

今天雖然大敗，但挪威人沒有放大失敗，將希望寄放明天，「曼聯以往也曾消沉過，我們不過是需要重新抬起頭來而已。那不會在一夜之間發生，但那一定將會發生。」

「你希望看到球隊表達自己。我們的用球相當鬆散，對手取得入球相當容易。我們不能逃避，我們需要站起來，說出必須進步的事實。」

蘇斯克查說：「我們必須贏四場，如此一來才有機會（打入前四）。那是十分困難的任務，但有能力做得到。我們不能只用口說，而必須做出來。」

曼聯目前34戰64分排第六位，要上前四，最後四場聯賽不容再失，下一場的對手是周三深夜主場迎戰力爭衛冕的上屆冠軍兼同市宿敵曼城，那會否成為曼聯反底的重要一擊？

曼聯大敗愛華頓經過

+ 6 + 5 + 4

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁