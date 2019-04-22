【西甲】武磊投愛斯賓奴首次全程坐冷板　20歲前鋒擔正獲教練大讚

中國前鋒武磊投愛斯賓奴後，首次於西甲坐足全場未獲派上陣。取而代之的小將普亞度獲教練魯比盛讚，看來愛斯賓奴前鋒競爭十分激烈。

武磊季中由上海上港轉投愛斯賓奴，引起武磊效應，令球會在社交網站的支持者大增。他對華拉度列時開齋，成為首個中國球員於西甲入球，更成為一時熱話。他最近一次踢足全場的是4月作客1︰1和基達菲一戰，之後兩場對基羅納及艾拉維斯都是擔正掛帥，下半場被換走。昨天愛斯賓奴作客2︰2賽和利雲特時，武磊只列後備，加盟愛斯賓奴後首次未能上陣。武磊加盟後8次正選3次後備，攻入1球及交出1次助攻，近仗狀態似有回落。

武磊曾在場邊熱身，但未有獲排上陣。（Getty Images）

武磊第一次西甲冷板凳（按圖放大）

西班牙傳媒指武磊無緣披甲是出於戰利因素，教練魯比（Rubi）賽後盛讚今季第2次擔正的小將查維普亞度︰「他踢得很出色，能走位及製造入球機會。在這支球隊，所有人都可以上陣。」今場入球的保查艾利斯亞斯是教練不二之選，普亞度將與武球王、法古度費雷拉、沙治奧加西亞競爭一個前鋒位。

普亞度表現突出，今季他2次正選11次後備，開始獲教練信任。（Getty Images）

武磊只列後備，沒有上陣機會。（愛斯賓奴Twitter）

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