【西甲】武磊與愛斯賓奴隊友言語不通　「足球才是共同語言」

武磊加盟愛斯賓奴至今，成為不少球迷的焦點所在，而愛斯賓奴在今周的西甲聯賽，將作客挑戰有美斯坐鎮的巴塞隆拿，武磊與美斯首度在西甲較勁，固然令人期待。 武磊早前接受西甲的官方訪問，表示即使與隊友語言不通並非問題，因為足球才是共同的語言。

武磊登陸西甲的愛斯賓奴後，使該支加泰隆尼亞球隊掀起「武磊效應」，在中國的影響力直逼皇馬和巴塞兩大豪門。武磊在場內亦為愛斯賓奴帶來不少正面影響，加盟以來出戰7場聯賽，僅在最近一仗不敵西維爾，愛斯賓奴在其餘6仗亦保持不敗，暫時以34分列聯賽榜第13位。

愛斯賓奴將在本周六（30日）造訪魯營球場，上演中國球迷引頸以待的「武磊對美斯」，今仗聯賽相信是一眾中外球迷的焦點所在。

美斯領軍的巴塞，在今周將在魯營球場迎戰愛斯賓奴。（Getty Images）

武磊與美斯交手前，接受西甲的官方訪問，提及今周聯賽硬撼巴塞的「加泰打吡」時，他深明打吡對球隊的重要性，即使面對巴塞如此的強敵，仍然會全力爭勝，「我十分理解打吡對球會及球迷的意義重大，這樣會使球隊上下的氛圍不同。我們今輪將作客巴塞隆拿，他們是世界頂級的球隊，但我們全隊上下亦會傾盡全力，嘗試擊敗他們。」

2008年，武磊曾與阿古路（中）及美斯（右）合照，如今武磊與美斯有機會在西甲賽場相遇。（網上圖片）

武磊效力上海上港時，亦曾在上海打吡中上陣，所以他深明打吡對球隊的意義。（視覺中國）

武磊談及他在西班牙言語不通的情況下，如何與隊友在球場上溝通，「愛斯賓奴的職球員對我相當熱情，所以使我很快便可融入球隊。教練知道我不諳西班牙語，所以我在出場前亦會特意向我交代一些信息，但足球是在場上的共同語言，無論來自何方，亦可以靠足球來交流，所以與隊友溝通問題不大，加上我也開始學習西班牙語，希望加強與隊友的溝通。」

武磊與一眾隊友雖語言不通，但他已開始學習西班牙文，加強與隊友溝通的能力。（Getty Images）

武磊表示足球是與隊友的共同語言，以戰術來溝通同樣問題不大。（視覺中國）

武磊表示愛斯賓奴清楚他的實力，使他有一定的上陣機會，加上球隊班主陳雁升，使他願意轉戰西班牙，「對一位球員而言，落場的時間是十分重要的考慮因素，而愛斯賓奴的主教練與技術總監也十分清楚我的踢法特點和技術，所以他們願意給予我不少上陣機會，加上一眾隊友的水平甚高，使我有不少地方學習。此外，球隊班主陳雁升同樣是相當重要的一環，畢竟是中國老闆，在溝通方面更方便。」