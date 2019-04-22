【網球】霍尼尼蒙地卡羅賽掄元　職業生涯首奪大師賽錦標

意大利網球手霍尼尼（Fabio Fognini）在蒙地卡羅大師賽四強，爆冷直落兩盤淘汰「泥地王」拿度，躋身決賽，與拿祖域爭奪錦標。該名31歲的意大利球手未遇太大威脅，連取兩盤擊敗拿祖域，贏得職業生涯首個ATP大師賽級別冠軍。

「泥地王」拿度在蒙地卡羅大師賽4強，直落兩盤4：6及2：6不敵霍尼尼，爆冷出局，拿度在賽後表示該仗是14年職業生涯中最差的一仗。

相反，31歲的霍尼尼在今次賽事愈戰愈勇，先後擊退魯比夫（Andrey Rublev）﹑阿歷山大施維列夫﹑哥歷（Borna Coric）及拿度，職業生涯首度打入大師賽級別決賽。

霍尼尼在4強爆冷擊敗拿度，躋身蒙地卡羅大師賽決賽。（路透社）

蒙地卡羅大師賽是霍尼尼職業生涯第8項泥地賽錦標。（路透社）

霍尼尼與塞爾維亞球手拿祖域（Dusan Lajovic）皆未曾奪得大師賽冠軍，二人今仗在決賽碰頭，矢志奪得職業生涯最具份量的錦標。

霍尼尼在首盤雖然先被破發，但他其後連續兩次打破拿祖域的發球局，結果先取一盤6：3。二人在次盤開局時互破發球局，霍尼尼在中段的發球局，遇到極大的破發危機，幸最後亦力保發球局，及後即時再破拿祖域發球局，鎖定勝局，結果97分鐘以6：3及6：4擊敗對手，生涯首度高舉大師賽錦標。

霍尼尼在今仗連番打破拿祖域的發球局，結果直落兩盤贏得冠軍。（路透社）

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經過15年的打拚，霍尼尼終於捧走首個大師賽冠軍，成為首次意大利球手揚威ATP大師賽，而霍尼尼的世界排名亦會升上生涯新高的12位。該名31歲的球手曾經贏得不少ATP 250級別的賽事，而蒙地卡羅賽亦是個人第8項泥地賽事的錦標。

霍尼尼在賽後表示對奪冠仍感難以置信，並終於達成職業生涯的其中一個目標：「我感到非常﹑非常高興，這個錦標對我是意義重大，因為我一直希望贏得一些如蒙地卡羅般的大賽錦標，這是由我開始打網球時至今的夢想。」

霍尼尼首奪大師賽錦標，激動地親吻紅土場。（路透社）

拿祖域同樣首度打入大師賽決賽，但與錦標擦身而過。（路透社）

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