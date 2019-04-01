【網球】費達拿僅64分鐘輕取伊斯拿　第4度奪邁阿密賽錦標

「瑞士天王」費達拿在兩周的邁阿密網球賽，過五關斬六將，殺入決賽與伊斯拿交手，結果未受太力阻力，僅64分鐘便直落兩盤擊敗對手，奪得職業生涯第101項ATP錦標。

費達拿在晉級路途上分別擊敗麥維迪夫﹑奇雲安達臣及沙普華路夫，躋身邁阿密網球賽的男單決賽，與7號種子伊斯拿（John Isner）碰頭，爭奪錦標。二人過往曾6次交手，費達拿贏得其中的5次，最近一次碰頭已在2015年的巴黎大師賽。

失落印第安韋爾斯冠軍後，費達拿終揚威邁阿密，奪職業生涯第101項冠軍。（Getty Images）

二人相隔4年後再度交手，費達拿在今場開賽便隨即打破伊斯拿的發球局，向該名美國選手施下馬威，費達拿在首盤末段再兩度把握對手的破發分，以6：1取得首盤。

費達拿在今仗6次面對破發分，亦化解危機，全場發球局力保不失。二人在次盤於各自的發球局亦保持水準，未有給予對方任何破發的機會，直至費達拿在領先5：4時，伊斯拿的發球局中發力，再度打破對手發球局，再贏一盤6：4，以64分鐘直落兩盤擊敗伊斯拿，第4次贏得邁阿密賽的錦標，亦是職業生涯第28項大師賽錦標。

伊斯拿今場面對費達拿極致的表現，在賽後大讚對手表現在他之上。（Getty Images）

費達拿發球局發揮水準，全場未有給予伊斯拿任何破發機會。（Getty Images）

費達拿自2017年的上海大師賽後，再度於大師賽中掄元，亦成為今年首位男子球手兩奪錦標。現年37歲的費達拿對今仗的發揮相當滿意，表示在決賽中完美地實行戰術是絕美的事，「我在今場相當清楚執行那一種戰術，對發揮甚有幫助，加上今場的發球與接發球同樣發揮水平，所以我十分滿意自己的表現，尤其是在決賽中打出這樣的高水平。經歷一連串的訓練後，目的就是在每場穩定垛發揮應有水準，今場正正是我期望做到的表現，所以我感到非常高興。」

費達拿在邁阿密賽過關斬將，第4度奪得冠軍。（Getty Images）

伊斯拿在今仗面對費達拿的高水平發揮外，左腳的傷患同樣限制他的發揮，亦大讚對手的表現完美，「費達拿在今場的表現完美，在各方面無懈可擊，回擊我的發球時亦打出相當高的質素，他的發揮確實在我之上，加上我的左腳奇怪地出現疼痛，希望並無大礙。」