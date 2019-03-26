【網球】王薔贏邁阿密賽「金花內訌」晉級鬥夏納　謝淑薇首勝禾琪

邁阿密網球賽女單第4圈上演「中國金花內訌」，由「中國一姐」王薔鬥早前淘汰絲慧杜蓮娜的王雅繁，結果王薔實力稍勝一籌，直落兩盤贏波晉級。 另外，中華台北的頭號球手謝淑薇與禾絲妮雅琪力戰3盤，並首度擊敗「丹麥甜心」晉級8強。

18號種子王薔原先在上圈與莎蓮娜威廉絲對戰，但細威因傷退賽，王薔不戰而勝，在第4圈與另一位中國球手王雅繁合演「中國金花打吡」。二人過往6次交手，王薔贏得其中5次，經驗亦比王雅繁為佳。

王雅繁早前擊敗絲慧杜蓮娜晉級，但今仗迎戰王薔在關鍵關頭兩度被破發致敗。（美聯社）

王薔在被破發後隨即回應，並把握王雅繁最後一個發球局，直落兩盤報捷。（美聯社）

王薔在首盤雖然先被王雅繁破發，但王雅繁未能保住破發優勢，隨即被王薔扳平，更在最後一局再度被破發，王薔先取一盤7：5。

現年24歲的王雅繁，在次盤恰如重演首盤的戰情，甫開賽便率先打破王薔的發球局，但王薔立即扳和，並在王雅繁最後一個發球局施壓破發，再贏一盤6：4，直落兩盤擊敗「師妹」，首度躋身邁阿密網球賽的8強階段，將硬撼擊敗大威的夏納。

王薔首度打入邁阿密賽8強後，下圈將硬撼夏納。（美聯社）

Wang Qiang moves into her first career @MiamiOpen quarterfinal!



Defeats Wang Yafan, 7-5, 6-4! pic.twitter.com/UP1WoqiCLM — WTA (@WTA) March 26, 2019

另外，中華台北頭號女單球手謝淑薇，在第4圈面對「丹麥甜心」禾絲妮雅琪，該名33歲的中華台北球手早前對禾琪亦未嘗一勝，雙方今仗合演精彩一戰，力戰2小時15分鐘才能決出勝負。

謝淑薇過往未曾擊敗禾絲妮雅琪，今仗終一吐烏氣。（美聯社）

禾絲妮雅琪今年狀態平平，繼在印第安韋爾斯賽次圈出局外，今年未曾打入8強階段。（美聯社）

27號種子謝淑薇在首盤3度打破禾絲妮雅琪的發球局，先以6：3先拔頭籌。雙方在次盤各破對方一次發球局，並以「Tie-Break」分勝負，禾絲妮雅琪連取7分，盤數扳成1：1平手。

不過，謝淑薇未有受影響，在決勝的第3盤連破對方兩個發球局，一度領先4：0，她保住優勢，再贏一盤6：2，職業生涯首度擊敗「丹麥甜心」，將與干達域（Anett Kontaveit）爭奪4強席位。

Hsieh Su-wei is having quite a time on the @MiamiOpen Grandstand court tonight! pic.twitter.com/eyiALzi7dy — WTA (@WTA) March 25, 2019

現年33歲的謝淑薇，在最後一盤兩度打破「丹麥甜心」發球局，成致勝關鍵。（美聯社）