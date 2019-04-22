【英超】阿仙奴不敵水晶宮仍列第四　16場主場不敗走勢告終

阿仙奴今季在主場表現優異，僅在開鑼戰不敵曼城後，保持16場不敗的走勢，終在今仗告一段落。阿仙奴在酋長球場2：3僅敗予水晶宮，但仍能排在聯賽第4位，僅1分落後第3位的熱刺，而阿仙奴主帥艾馬利對球隊爭奪歐聯資格形勢仍感樂觀。

熱刺與曼聯在今周聯賽雙雙告負，本應是阿仙奴鞏固聯賽前四的大好機會，可惜兵工廠卻落得相同下場。客軍水晶宮在上半場17分鐘，賓迪基擺脫一眾阿仙奴的守衛，衝前接應死球傳中，近距離頭槌建功，攻入該名比利時前鋒今季的首個英超入球，先開紀錄。水晶宮的攻勢依然凌厲，在上半場末段的連番施射，悉數被阿仙奴門將尼奴撲出。

賓迪基在上半場接應死球球槌建功，攻入今季個人首個英超入球。（路透社）

奧斯爾在下半場甫開賽，便助阿仙奴扳成平手。（路透社）

阿仙奴在換邊後僅2分鐘，便把握機會追成平手，拿卡錫迪直線傳給入楔的奧斯爾，其後窄角度抽射，在水晶宮門將的手頂入網，在47分鐘扳平。

阿仙奴未能乘勢反先，在61分鐘再度被客隊攻破大門，韋費特沙夏以速度力壓梅斯達菲，單刀面對尼奴建功。其後，占士麥亞瑟接應角球頭槌破網，阿仙奴在7分鐘內連失兩球，被水晶宮以3：1領先。奧巴美揚在76分鐘禁區內起腳得手，追至2：3，但及後未能再下一城，結果阿仙奴取得今季第2場主場敗仗。

麥亞瑟的頭槌建功，助水晶宮再度擴大比數。（路透社）

雖然奧巴美揚於76分鐘建功追成2：3，但未能阻止球隊錄得今季主場第二敗。（路透社）

水晶宮在首循環與阿仙奴打成2：2平手，今仗更作客贏波，亦是水晶宮自1979/80球季後，首度在頂級別聯賽兩循環不敗予阿仙奴。

阿仙奴雖然未能在主場取勝，但阿仙奴仍能以66分及得失球差的優勢力壓車路士，力保聯賽第4位。兵工廠主帥艾馬利賽後表示錯過穩固歐聯資格的機會，但依然對爭前四形勢感樂觀，「今仗確實是攀升上聯賽第3位的黃金機會，可惜我們未能好好把握，雖然落敗，但並不會動搖球隊爭奪歐聯資格的信心。我認為球隊依然擁有主導權，只要我們在未來聯賽繼續穩定發揮，將大有機會以前四完成。」

阿仙奴主帥艾馬利未能把握升上聯賽第3位的良機，但仍然對以聯賽前四完成感樂觀。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

阿仙奴在今季主場表現相當有說服力，在開鑼戰不敵曼城後，其後一直保住主場的強勢，16場主場聯賽不敗，近10場主場全勝，但在今仗卻被水晶宮擊破。

另外，水晶宮的翼鋒韋費特沙夏今仗再獻入球，今季累積8個作客入球，僅次於哈利卡尼（11球）及華迪（10球），是最多英超作客入球的球員第3位。

水晶宮時隔多年，再一次兩循環面對阿仙奴亦能不敗。（路透社）

韋費特沙夏攻入今季第8個作客入球，助球隊擊敗阿仙奴。（路透社）

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