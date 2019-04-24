【田徑】楊文蔚1.75米止步　亞錦賽名列第5

多哈亞洲田徑錦標賽第3日賽事，焦點之一的「跳高女神」楊文蔚在昨晚決賽登場，僅以1.75米完結，未能繼上屆奪得銀牌後再添獎牌。

這名香港女子跳高紀錄保持者在去年以1.80米完成職業生涯首個亞運後，直至上月在新加坡田徑邀請賽才再突破「一米八」關口、跳出1.81米封后。她今戰由1.70米起跳，成功跳過1.75米後，再挑戰上屆摘銀的1.80米，惜三跳不過未能再下一城，於10人決賽中名列第5，冠軍由32歲烏茲別克選手DUSANOVA Nadezhda以1.90米奪得。

楊文蔚在2017年的亞洲田徑大獎賽台北站，跳出1.88米打破香港紀錄奪金，一跳成名。（資料圖片/鄭子峰攝）

楊文蔚去年在雅加達未能再刷新紀錄，僅以1.80米遺憾完成個人首個亞運會。（資料圖片/李澤彤攝）

「跳遠王子」陳銘泰與師弟高澔塱亦在同日雙雙出戰跳遠資格賽，於去屆摘銀的陳銘泰僅跳出7.31米，高澔塱則跳出7.32米，二人均無緣決賽。

「跳遠王子」陳銘泰在去屆以8.03米勇摘銀牌。（資料圖片/鄭子峰攝）

獎牌希望呂麗瑤今鬥決賽

由徐志豪、鄧亦峻、李康傑和謝以軒組成的男子4X100米接力隊，日前以39.70秒躋身昨晚決賽，最終跑出39.91秒名列第6名，中國隊跑出38.88秒率先第一名衝線，後被判踩線犯規被取消資格，最終金牌由跑出38.99秒的泰國奪得，中華台北隊受惠下升上第2，季軍由阿曼取得。

首次參戰亞錦賽的高澔塱賽前表示目標最少排名前8。（資料圖片/鄭子峰攝）

今屆亞錦賽閉幕戰，於初賽刷新個人最佳紀錄的「欄后」呂麗瑤，與梅政揚將於今晚12時出戰女子100米和男子110米跨欄決賽，力爭獎牌。

呂麗瑤亦將於今日出戰。（資料圖片）

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