【田徑】俞雅欣亞錦賽跳遠摘銅　奪港隊今屆第一牌

亞洲田徑錦標賽次日賽事，繼百米女飛人林安琪在首日100米初賽打破塵封24年香港紀錄後，另一女將俞雅欣在跳遠跳出6.15米勇奪銅牌，為港隊取得今屆首面獎牌。

與「跳遠王子」陳銘泰份屬同門的俞雅欣，昨日在亞錦賽跳出6.15米，雖未能突破自己上月造出的最佳成績6.23米，仍摘下首面亞錦賽銅牌；金牌由中國選手陸敏佳以6.38米奪得。

人稱「小丸子」的俞雅欣在去年8月香港田徑系列賽，以6.19米打破塵封7年的6.06米香港紀錄後勢如破竹，在今年大專田徑賽和新加坡邀請賽先後造出6.22米和6.23米，一年內3破香港紀錄。

香港跳遠紀錄保持者俞雅欣雖然未能打破6.23米的紀錄，但仍然為港隊帶來今屆亞錦賽的首面獎牌。（資料圖片）

俞雅欣在亞錦賽跳出6.15米，為港隊奪得一面銅牌。（資料圖片）

林安琪小組第4無緣決賽

此外，以0.11秒刷新港績的女飛人林安琪，在女子100米準決賽最終跑出11.69秒，以小組第4名無緣決賽。男子組方面，徐志豪、鄧亦峻、李康傑和謝以軒，出戰男子4x100米接力首圈，合力跑出39.70秒躋身決賽，將在今日稍後決賽爭標。自2011年摘金後，港隊於亞錦賽男子4x100接力已連續4屆取得獎牌。

林安琪在小組跑出11.69秒，無緣躋身決賽。（資料圖片）

徐志豪則在男子100米初賽以10.63秒，總成績排名22。香港標槍紀錄保持者許懷熙，則擲出65.27米，未能刷新個人保持的71.78米港績。金牌則由亞洲男子標槍紀錄保持者、中華台北的鄭兆村擲出本季最佳86.72米，大熱奪得金牌。

港隊今日香港時間下午將有「欄后」呂麗瑤、「欄王」陳仲泓、上屆摘銀的「跳遠王子」陳銘泰以及香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚登場。

「跳高女神」楊文蔚今日登場。（資料圖片）

呂麗瑤亦將於今日出戰。（資料圖片）

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