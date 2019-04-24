【英超】基斯甸艾歷臣遠射絕殺白禮頓　與熱刺續約談判未明朗

熱刺中柱又被對手護空門，久攻不下，幸基斯甸艾歷臣在完場前轟入一記遠射，帶領球隊主場以1：0擊敗白禮頓，以70分站穩聯賽第3位，在前4名爭奪戰中佔優。領隊普捷天奴賽後表示，艾歷臣的續約情況較特殊，但他希望這名丹麥中場可以長留熱刺。

在英國時間昨晚（4月23日）的英超，熱刺在新主場出戰，面對護級分子白禮頓。熱刺佔盡優勢，控球達近8成的78%，射門多達29次，但中目標的只有5次。今場熱刺不乏埋門機會，艾達韋列特曾中柱，迪利阿里及盧卡斯莫拉的攻門亦被對手護空門。到80分鐘，熱刺更將久未英超披甲的荷蘭中鋒雲遜贊臣換入場，加強攻力；上次雲遜贊臣在英超上陣已經是2017年8月的事，事隔611日了。

久違的臉孔，雲遜贊臣今場後備上陣。（Getty Images）

戰至88分鐘，基斯甸艾歷臣在禁區外接應迪利阿里的傳球，無人看管，有不少空位，他一腳推橫，起左腳遠射，終於攻破白禮頓的大門，為熱刺一箭定江山，主場贏1：0。自16/17球季起，艾歷臣已經在英超射入10個禁區外入球，沒有其他英超球員比他多。另外有個數據證明艾歷臣左右開弓皆能，他在英超用左腳射入20球，右腳則射入了26球。

艾歷臣在88分鐘左腳射入遠射，為熱刺一箭定江山。（Getty Images）

穩守聯賽榜第3位

熱刺遷進新主場後，4場主場全勝，攻入8球而且沒失球。他們今仗擊敗白禮頓後，35戰得70分排第3位，領先第4位的車路士3分，在前4名的爭奪中佔優。熱刺餘下3場聯賽先後要對韋斯咸、般尼茅夫及愛華頓。熱刺主帥普捷天奴賽後說：「這是一場難踢的比賽，我們賽前都清楚有多麼困難。白禮頓是個勇敢的對手，但最緊要的是，我們相信自己，永不放棄，試用不同方法去入球。這3分相當重要，現在我們在聯賽榜佔據有利位置。」普捷天奴亦承認經過連番大戰後球隊有疲態，不但是身體，還有精神上的疲勞。

基斯甸艾歷臣入球片段：

眼見球隊遲遲未入波，普捷天奴十分肉緊。（Getty Images）

談到艾歷臣的入球，普捷天奴說：「他擁有優秀的能力，他有力在禁區外射入波，而且不可思議地，他能夠左右開弓。當然，還有他的心理質素很強。不過，如果你沒有能力的話，就算沒有門將把守，你射10腳都入不到。然而，基斯甸就做得到，他能夠將遠射成為入球。」

普捷天奴：艾歷臣續約情況特殊

艾歷臣與球隊的合約在2020年屆滿，但一直未續約，盛傳他獲得皇家馬德里的青睞，未知他會否留隊。普捷天奴賽後回應艾歷臣的續約進度時表示：「這是個特殊的情況，基斯甸是個獨特的人，我認為我們每個人都是不同的，我們需要明白這一點。或者他跟球隊續約的時機跟其他球員不同，我希望基斯甸未來可以跟我們一起。在續約談判中，我們保持開放的態度，看看之後會發生什麼事。」

另外，白禮頓連續7場沒有入球，現35戰得34分排尾4，領先尾3的卡迪夫城3分。

普捷天奴認為這3分十分重要，令球隊在聯賽榜佔據有利位置。（Getty Images）

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