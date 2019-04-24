【英超】沙恩朗創英超史上最快入球紀錄　7.69秒射破屈福特

7.69秒，連保特都未跑得完100米的時間，修咸頓就製造了一個入球！ 在英國時間昨晚（4月23日）的英超，修咸頓作客屈福特，射手沙恩朗把握對手中堅卡夫卡特的犯錯，開波7.69秒開紀錄，刷新英超史上最快入球紀錄，比舊紀錄快超過兩秒。

在修咸頓作客屈福特的英超比賽上半場，屈福特先開波，回傳予中堅卡夫卡特。卡夫卡特停了一停，看一看前場形勢，大腳斬波。修咸頓前鋒沙恩朗十分勤力，跑向卡夫卡特，並在對方斬波時跳起。勤力是有回報的，沙恩朗攔到傳球，而且轉身快，馬上控球推進。

沙恩朗速度快，又力壓卡夫卡特，從中路推入禁區。屈福特門將賓科士打出迎封位，沙恩朗就乖巧地笠射，為客隊先開紀錄。這是沙恩朗今季第4個聯賽入球，也是他近4場聯賽的第3球。

沙恩朗轉身快，又比卡夫卡特靈活，在中路一直推向禁區。（Getty Images）

逐格分析！沙恩朗最快英超入球解構：

+ 2

他入球的時間是開波後的7.69秒！這是英超史上最快的入球，比起熱刺名宿京治的紀錄快超過兩秒。在00/01球季的英超，熱刺作客巴拉福特的比賽中，京治在開波後9.82秒轟入一記遠射，成為當時英超的最快入球，他保持了這個紀錄超過18年。

沙恩朗把握對手中堅卡夫卡特的犯錯，一開波就有埋門機會。（Getty Images）

沙恩朗入球片段：

「領隊賽前叫我們盡快施壓，希望有個理想的開局。很開心可以成就這個紀錄。」32歲的愛爾蘭國腳沙恩朗賽後說：「在100次入面，你有99次都應該攔不到對方的大腳解圍，但這次我攔到了，並且順道過了他。賓（科士打）是個優秀的門將，他會充分地張開四肢，所以在賽前我就知道，最好的方法是笠射。每場比賽，我們都會盡力逼到對手要斬波長傳，我還成功攔阻到長傳，感覺很美妙。不過，十分失望，我們未能全取3分，我認為我們已經做得夠好了。」

沙恩朗成為英超史上最快的入球球員。（Getty Images）

英超史上十大最快入球紀錄（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

雖然沙恩朗破紀錄先入波，但修咸頓未能守住優勢到尾，安達格雷在完場前為屈福特建功，最終兩隊踢成1：1平手。修咸頓和波後得37分，排第16名，對於護級形勢，修咸頓主帥哈辛赫圖說：「我們現在有37分，但一日未到40分，我們都不能說安全。」

對於沙恩朗破紀錄的入球，哈辛赫圖則說：「這個紀錄未來會否被破？我覺得不容易的。除非你一開波就在中圈起腳射入，但這是很困難的。」

哈辛赫圖認為沙恩朗的紀錄很難被打破。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁