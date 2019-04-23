【英超】蘇斯克查自信有能力領軍　現在對曼城正是「反底」時機

一場恥辱敗仗，昔日有「娃娃臉殺手」稱號的曼聯主帥蘇斯克查似乎一夜之間老了十年。出席周中英超對曼城的賽前記者會時，他一臉滄桑，額上、臉上的皺紋突然深刻許多，不知是否思慮過度連續兩日無法成眠。 然而即使一臉倦容，他仍以堅定眼神表示「我們要向前看」，指出球員為愛華頓敗仗受傷，認為現在對曼城時機完美，「這正是我們最想要的對手。」

英超周三深夜上演曼徹斯特打吡，這場原本被視為決定今季聯賽冠軍誰屬的大戰，卻因曼聯周日0：4大敗予愛華頓，令外界認定他們已無力成為曼城衛冕聯賽冠軍的攔路虎。畢竟這支進入「冠軍模式」的同市宿敵，已在英超連贏10場，亦再沒有歐聯的後顧。

蘇斯克查的看法正好相反，「這場比賽是我到來後，我們表現最差勁的兩場比賽之一。重點是，我們如何從中反省和繼續向前。面對最強球隊、一場同市打吡，是個反彈好機會，我們必須準備好。」

「我們來到曼聯接近4個月，這段日子一直在學習，那是非常捧的4個月。目標依然是一樣：為未來思考和規劃，重返曼聯渴望的位置，我們定下的身份、標準和專業精神。」任務艱巨，他上任前已經知道，即使顯然極度失望，信念並未動搖，「像愛華頓的比賽發生了，我們必須有所回應。身體恢復需要時間，我們並沒有時間在球場操練，因此只能改變心態，確保心理上做好準備。」

曼聯大敗予愛華頓後，出席曼市打吡賽前記者會的蘇斯克查突然顯老。（網上圖片）

蘇斯克查承認不敵愛華頓一仗，是他上任後球隊表現最差劣的比賽之一。（Getty Images）

他不無諷刺地說，「每當曼聯輸掉一、兩場比賽，便會出現危機。」蘇斯克查強調，「我們不享受輸掉球賽，過去5場聯賽3場敗陣略嫌太多，但這就是足球。你看車路士對般尼、阿仙奴對水晶宮（兩隊均在今輪失分）。」

他承認曼聯不敵愛華頓是球隊歷來最差勁表現，然而他將目光放在對曼城一戰。「我們會有所回應。你不會（因落敗而）罰球員跑山，我相信他們。球員深知他們令自己、令球隊和我失望。我負責指揮球隊，令球員踢得更好是我的責任，我肯定我們會有所回應。」

一場恥辱大敗過後，蘇斯克查認為這時對曼城是反底最佳時機。（Getty Images）

蘇斯克查：反底好機會

蘇斯克查指出，對愛華頓一戰的賽後會議上，所有球員也很失望，「我們都受到重大傷害，對曼城時機正好。球場無處可逃，如果面對強大的曼城付出努力，球迷一定會支持，我們必須反彈。」

「我們要預備全場逼搶，面對他們的逼搶要做好防守，他們一定會踢你的腳跟和足踝，不會讓我們輕易作出反擊。毫無疑問一定會有犯規，而他們有很多球員會壓上前場。」

【01球評】曼聯恥辱大敗 蘇斯克查夢醒時份還是涅槃重生的開端？

曼聯球員哪個無得留低、哪個值得被留用，蘇斯克查心中有數。（Getty Images）

有信心帶領球隊迎接挑戰

對於自己是否帶領曼聯重拾光輝的合適人選，他這樣回答：「我會想說是，但不應由我來說。我對自己和球隊有信心，接受重大挑戰。當我回來的時候，我說過要享受在這裏的每一秒。我討厭落敗，每當經歷差劣戰果之後總是個挑戰。」

除今季餘下4場英超比賽，他更大任務，是球員的去留問題，為來季作好準備，「我喜歡每一個球員，我愛他們，但我負責管理球隊和球員，我必須付出所有努力，確保為球會做正確的事情。」

曼聯陣中有多名高薪球員，山齊士、盧卡古和費特更是「高薪低效能」的代表人物，換血重整旗鼓無可避免。蘇斯克查希望留用和放走哪個球員，現階段仍是未知數，可是英國《衛報》消息指出，如曼聯來季未能取得歐聯參賽資格，門將迪基亞、中場普巴和前鋒盧卡古三大主力將考慮他們的前途。

在費格遜年代，曼聯連敗次數寥寥可數。徒弟蘇斯克查可否及時將這種永不言敗的頑強鬥志注入球隊之內？明晚深夜自有分曉。

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