【英超】麥臣：曼聯落後曼城「百萬里」　陣中只有一人能威脅藍月

周三深夜上演的英超曼徹斯特打吡大戰,曼聯在近態最頹喪的時候遇上聯賽10連勝的曼城,被外界一致認定難攖其鋒。 阿仙奴名宿麥臣(Paul Merson)認為,曼聯能否令大家「跌眼鏡」爆冷擊敗曼城,關鍵全在年輕鋒將拉舒福特一人身上。

曼城在英超愈踢愈順,尤其一班中前場球員入球如草芥,後防線亦相當穩健,34輪比賽過後失22球,以兩球差距僅次利物浦。

他們近月在聯賽近乎完美的表現,卻被熱刺找到弱點:孫興慜幾乎以一己之令曼城的防線缺點盡露,將藍月從歐聯八強踢出局兼史無前例的四冠王夢碎。

八強首回合熱刺主場,隊長哈利卡尼傷出後,這位韓國鋒將在78分鐘一箭定江山。次回合作客更在開賽10分鐘內梅開二度。即使之後再在聯賽面對曼城時未能取得入球,但該仗他的速度已多次令對手的防線風聲鶴唳。

熱刺鋒將孫興慜多次利用速度在曼城防線找到缺口,麥臣認為拉舒福特應在曼市打吡參考他的踢法。(Getty Images)

自從蘇斯克查上任後,拉舒福特的信心和表現全面提升,近日他的狀態隨球隊回落,曼市打吡他能否如麥臣所言成為曼聯取分之匙?(Getty Images)

他可能是唯一能阻擋曼城奪標的人

因此麥臣建議拉舒福特參考孫興慜對曼城時的踢法,「拉舒福特的速度奇高,我們也看得到,當孫興慜利用速度跟曼城四名守衛鬥跑的時候,他們並不喜歡那樣。」

「拉舒福特將會是曼聯在這場打吡戰的唯一危險人物。我看不到他們有其他板斧足以威脅曼城。他們需要由拉舒福特去跟曼城守衛鬥跑,然後一對一單打獨鬥。」

麥臣甚至認為,拉舒福特是曼城爭標路上的終極障礙,「他可能是唯一能阻止他們的人,我已可看到曼城現在直到季尾每一場比賽均會勝出。」

轉任球評家的阿仙奴名將麥臣認為,曼聯只有拉舒福特一人可威脅曼城。(資料圖片:Getty Images)

「曼聯落後曼城百萬里」

這位踢前鋒出身的前球員也直言,即使很多時打吡大戰的濃烈氣氛,會令球隊狀態差距變得無關重要,「但除非曼聯能夠戲劇性地大幅進步,否則我看不到曼城會在他們身上失分。他們只得拉舒福特的速度一瓣,可以威脅曼城。」

他殘酷地說,「有人認為那樣(大敗予愛華頓)會對曼聯有幫助,如此一來他們必須更加落力,作出回應。但我認為他們跟曼城相差百萬里。(But they are a million miles off City for me)」

「如果曼城能踢出過去數星期的水平,他們會贏得這場比賽。一切也在他們掌握之中。」麥臣讚揚:「曼城就算更換球員出戰實力也不會減弱,這已是很大的優勢。如果今場能贏,錦標已是他們囊中物。利物浦能夠跟得上他們,已經做得十分好。」

「天下武功, 無堅不摧,唯快不破。」應用在足球場上,孫興慜做到了。拉舒福特也可以嗎?

麥臣認為英超錦標已是曼城囊中物。(Getty Images)

