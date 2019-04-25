【英超】曼城贏曼聯升榜首　爭標形勢主動　餘下3仗全勝即衛冕

今仗「曼市打吡」的戰果，足以影響今季英超的爭標形勢，奧脫福出戰的曼聯繼續頹勢，貝拿度施華與利萊辛尼在下半場各建一功，兩球淨勝紅魔，並再以1分之差，壓過利物浦重返榜首。另外，阿仙奴作客狼隊以1：3告負，跌出前4。

兩支曼徹斯特球隊在聯賽各有所求，主場出戰的曼聯上仗慘吞愛華頓4蛋後，為爭前4誓在今仗一洗頹風；曼城只要擊敗曼聯，便可重返榜首位置。

曼聯上仗對愛華頓全場僅錄得1個中目標攻門，今仗亦未有特別改善，未能威脅曼城大門，即使連格及拉舒福特在上半場數度埋門，但同樣無功而還。相反，曼城的攻勢更見「入肉」，在上半場末段於曼聯禁區一次組織，可惜史達寧埋門一腳太正中，被迪基亞沒收，兩軍在上半場互交白卷。

迪基亞今仗兩度失守，球隊在主場兩球告負。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

曼城的埋門把握力更勝一籌，在易邊後終於打開紀錄，貝拿度施華在右路面對勞基梳爾，推入大位左腳抽射地波入網，在54分鐘打破僵局。一球領先的曼城，攻勢更見威脅，阿古路的熨射僅中柱出界。曼聯及後一度有追平的黃金機會，連格接應拉舒福特的傳中，在艾達臣失位下，連格卻面對空門「踢空氣」。

大難不死的曼城及後隨即鎖定勝局，史達寧在後半場引球推進，然後斜傳予利萊辛尼，該名德國球員在禁區內一控一射破網，再度收死迪基亞，在66分鐘奠定勝局，兩球淨勝曼聯。

貝拿度施華為曼城先開紀錄。（路透社）

利萊辛尼接應史達寧的助攻，勁射破網為曼城奠定勝局。（路透社）

曼城勝出「曼市打吡」後，取得今季第29場勝仗，並再一次超越利物浦，以89分重返榜首，取回爭標的主導權。「藍月亮」在餘下3仗聯賽將面對般尼﹑李斯特城及白禮頓，只要全勝便可聯賽兩連冠。

另一方面，曼聯主帥蘇斯克查吃下正式上任以來的聯賽第3場敗仗，爭奪歐聯資格形勢被動，不過現時距離第4位的車路士亦僅3分，兩軍將於下輪聯賽正面交鋒。

按圖放大：曼城、利物浦英超餘下賽程

曼城擊敗曼聯後，只要在餘下3仗全勝，便即可衛冕英超冠軍。（路透社）

蘇斯克查吃下上任以來的第3場聯賽敗仗。（路透社）

阿仙奴負狼隊聯賽兩連敗

另外，同樣力爭歐聯資格的阿仙奴作客狼隊，卻被主隊在上半場被轟3球。狼隊的魯賓尼維斯（Rúben Neves）罰球直射入網，在28分鐘先拔頭籌。主隊在9分鐘後再下一城，正當阿仙奴門將尼奴出迎望以手槌解圍時，馬特杜靴迪（Matthew Doherty）先到一步，頭槌得手，在37分鐘領先至2球。

阿仙奴補時階段在中圈附近一次誤傳，皮球落在迪亞高祖達腳下，他長驅直進並以速度力壓阿仙奴的守將起腳，尼奴未能清脆撲出下入網，在半場完結前落後3球。雖然中堅柏柏斯達夫普路斯在下半場末段追成1：3，但為時已晚，結果阿仙奴在聯賽兩連敗，以66分暫列聯賽第5位。

今季狀態大勇的狼隊前鋒迪亞高祖達在今仗亦有進帳，助球隊3：1擊敗阿仙奴。（路透社）

奧斯爾雖然正選上陣，但未有太多建樹。（路透社）

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