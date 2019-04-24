【英超】盛傳普巴告訴隊友離隊意願　前曼聯名將：踢走他們！　

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）近期屢次傳出轉投皇馬的消息，法國《隊報》最新報道更稱，普巴已向曼聯隊友說出自己渴望離隊的意願，甚至已得到球會首肯，不會阻撓交易云云。 前曼聯翼鋒郭甫（Steve Coppell）看見愛隊慘況，高呼「如果他們想走，便踢走他們！」應把代表紅魔鬼的寶貴機會，留給那些着緊曼聯的人。

曼聯青訓出身的普巴，2016年以當時打破世界紀錄的1億歐元，由祖雲達斯回歸曼聯。球場內外，他均是紅魔鬼陣中的領軍人物，然而表現一直不似預期，狀態十足時能獨力支撐球隊，無心戀戰的時候亦可以毫無建樹，一如近期0：4不敵愛華頓、足總盃1：2不敵狼隊或歐聯被巴塞「雙殺」出局之時。

3年以來，這位中場球星不單屢次跟皇馬扯上關係，早前更親自對銀河艦隊表達傾慕之情，向傳媒表示：「加盟皇馬是所有球員的夢想」。他跟皇馬主帥施丹都是法國人，對方言下之間亦多次表示對普巴欣賞有加，更看似令傳言變真的機會大大提升。

《隊報》傳出普巴已向曼聯隊友說出自己渴望離隊意願的消息。（Getty Images）

今季一度被前領隊摩連奴雪藏的普巴，自蘇斯克查上陣後一度表現回勇，但近日再度「打回原形」。（Getty Images）

在《隊報》傳出普巴已向曼聯隊友說出自己渴望離隊的意願後，消息經英國多家小報甚至主流報章轉載。

而在有關消息傳出之前一天，專門跟進球員轉會交易的法國記者Frederic Calenge宣稱，普巴已跟皇馬就今夏轉會交易正在進行談判，預料他的轉會費約為1.3億歐元。

郭甫掛靴後曾執教水晶宮和曼城等多支球隊。（資料圖片Getty Images）

郭甫（紅衣）球員年代是曼聯的翼鋒。（資料圖片Getty Images）

曼聯70、80年代名將郭甫對一班球星表現看不過眼，「無論是普巴還是門將（迪基亞），球會總是對主力球員的去留猶豫不決。如果他們想走，便趕走他們！」

他呼籲紅魔：「引入那些渴望上陣、對曼聯球衣感到自豪、為曼聯上陣對他們而言擁有特殊意義的球員。」

除了普巴，郭甫亦點名批評盛傳扭計要離隊的門將迪基亞。（Getty Images）

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生不逢時的郭甫，在曼聯再度輝煌之前的1975至83效力紅魔，只贏過一次足總盃冠軍，還因傷患28歲已在曼聯掛靴。他仍熱愛球隊，因此亦愛之深，責之切，「曼聯毫無疑問是世界上其中一家最特別的球會。你需要那些願意100%全心全意為球會付出的球員，而不是騎牛搵馬、在另一間球會或國家尋找下一份合約的。」

問題是，足球世界全面被金錢佔據的今天，曼聯還可以找到這些擁有「金子心」的球員嗎？

一班曼聯球員近期的表現，實在令支持者心碎了。（Getty Images）

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