【亞洲羽毛球錦標賽】桃田賢斗反勝石宇奇　林丹後首人衛冕男單

亞洲羽毛球錦標賽（Asia Championships 2019），桃田賢斗成為林丹於2015年後，首個衛冕的此賽事的男單球手，他在決賽以局數2︰1挫主場的石宇奇，報卻年終賽之仇。 女單同樣由日本球手包辨，山口茜以21︰19及21︰9輕取何冰嬌首度封后。

主場的石宇奇於2018年終賽決賽以直落兩局的姿勢首勝桃田，在首局這名二號種子打出氣勢，以21︰12的大比數取得主動權。

桃田賢斗在次局網前手感上佳，多次在拉鋸戰中藉此取得扣殺機會，加上石宇奇多次連環救波後反應開始慢，桃田的假動作得以發揮，以21︰18追平。

第3局桃田優勢更大，來回板數減少，以21︰8輕鬆拿下第3局，打了以70分鐘勝出。桃田賢斗成為林丹於2015年後，首個衛冕的此賽事的男單球手，更順道報卻年終賽之仇。

桃田賢斗衛冕亞洲羽毛球錦標賽男單，去屆他於決賽擊敗諶龍，今屆勝石宇奇。（資料圖片）

女單方面，山口茜以21︰19及21︰9輕取何冰嬌，第2次殺入亞洲羽毛球決賽首度封后。混雙王懿律/黃東萍以21︰11、13︰21及23︰21擊敗何濟霆/杜玥。女雙陳清晨/賈一凡激戰3局僅勝日本的松本麻佑/永原和可那。

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